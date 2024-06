Nach Unwettern in Bayern: Verspätungen aus Ausfälle bei der Bahn

Nach den Unwettern der vergangenen Tage und Wochen kommt es in Bayern noch immer zu Zugausfällen und Verspätungen. Welche Strecken betroffen sind.

Immer wieder kommt es in Bayern aktuell zu teils schweren Gewittern. Nach einem Sturm am Donnerstag müssen Bahnreisende auf der Strecke zwischen München und Salzburg mit Verspätungen rechnen. Und auch zwischen München, Nürnberg und Würzburg kann es nach einem Hangrutsch noch immer länger dauern. Einzelne Züge fallen sogar ganz aus.

Zugausfälle und Verspätungen nach Unwetter auf zwei Strecken

Bei einem Sturm am Donnerstag im Chiemgau stürzten mehrere Bäume um und blockierten Straßen und legten den Zugverkehr zwischen Salzburg und Rosenheim lahm. Auch am Freitagmorgen kommt es dort laut der Deutschen Bahn noch immer zu Beeinträchtigungen. Zwischen München und Salzburg sei ein Streckenabschnitt nur eingleisig befahrbar. Aus diesem Grund komme es zu Verspätungen. Wie lange die Beeinträchtigungen noch anhalten, ist bislang nicht bekannt.

Auf der Strecke zwischen München, Nürnberg und Würzburg kommt es bereits seit dem 10. Juni zu Zugausfällen und Verspätungen. Grund dafür war ein Hangrutsch zwischen Nürnberg und Würzburg. Die Züge im Fernverkehr zwischen Nürnberg und Würzburg werden aktuell in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 30 Minuten. Einzelne ICE-Züge zwischen München und Nürnberg fallen komplett aus. Laut der Bahn soll die Störung bis Montag (24. Juni) behoben werden.

Die Bahn empfiehlt in beiden Fällen sich vor Reiseantritt über die Verbindungen zu informieren. Das ist über die Webseite der Bahn, die DB Navigator App oder telefonisch unter 030/2970 möglich.

Wetterdienst erwartet auch in den kommenden Tagen Gewitter in Bayern

Auch am Freitag und am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst in Bayern immer wieder kräftige Gewitter. Am Freitag ziehen von Südwesten her schauerartige Regenfälle und Gewitter auf. Vor allem in Oberfranken wird vor Unwettern gewarnt.