Zugausfälle zwischen Nürnberg und München den gesamten Sonntag über

Mehrere Zugverbindungen zwischen den Hauptbahnhöfen Nürnberg und München fallen über den Sonntag verteilt aus, warnt die Bahn und spricht von einer Fahrzeugstörung. Weitere Details zu dem Problem nannte der Konzern nicht. Betroffen seien Regionallinien der RE1 und RB16.

Regionalverkehr zwischen München und Nürnberg: Bahn streicht Züge der RE1

Die Einschränkungen bestehen seit Sonntagmorgen, den 24. August, um 09.52 Uhr und betreffen die Strecke zwischen den beiden bayerischen Metropolen noch bis in die Abendstunden. Den letzten Verbindungsausfall sieht die Bahn für 21.30 Uhr vor. Spätestens am Montag soll die Fahrzeugstörung behoben sein. Pendlerinnen und Pendler müssen sich also vorerst keine Sorgen machen. Folgende Verbindungen der RE1 sind am Sonntag ausgefallen.

RE1 nach Nürnberg, Abfahrt in München um 10.04 Uhr

RE1 nach München, Abfahrt in Nürnberg um 12.07 Uhr

RE1 nach München, Abfahrt in Nürnberg um 20.07 Uhr

Zugausfälle am Sonntag: Diese Verbindungen der RB16 sind betroffen

Die Fahrzeugstörung hat auch Auswirkungen auf Verbindungen der Linie RB16. Zwischen der Landeshauptstadt und Pfaffenhofen an der Ilm fahren die folgenden Züge am Sonntag nicht.

RB16 nach Pfaffenhofen an der Ilm, Abfahrt in München um 14.26 Uhr

RB16 nach Pfaffenhofen an der Ilm, Abfahrt in München um 16.26 Uhr

RB16 nach Pfaffenhofen an der Ilm, Abfahrt in München um 18.26 Uhr

RB16 nach München, Abfahrt in Pfaffenhofen an der Ilm um 15.10 Uhr

RB16 nach München, Abfahrt in Pfaffenhofen an der Ilm um 17.10 Uhr

RB16 nach München, Abfahrt in Pfaffenhofen an der Ilm um 19.12 Uhr

Die Bahn warnte außerdem vor kurzfristigen Teilausfällen, zu denen es zumindest auf Linie RE1 zwischen den Halten Ingolstadt und Nürnberg auftreten könnte. Reisende zwischen München und Nürnberg sollten in jedem Fall ein Auge auf ihre Verbindung haben, auch wenn der Zug nach Plan fahren soll. Das gilt auch für Pendlerinnen und Pendler, selbst wenn der Berufsverkehr am Montagmorgen von den Ausfällen nicht mehr betroffen sein soll.