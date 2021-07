Das Corona-Update vom 25. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat es eilig: Der CSU-Politiker will den nächsten Bund-Länder-Gipfel vorziehen, um schnell über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu sprechen. Ursprünglich wäre die nächste Ministerpräsidentenkonferenz erst Ende August geplant. Unserer Redaktion sagte Söder jedoch, man habe im Wettlauf mit der Ausbreitung der Delta-Variante keine Zeit zu verlieren. Zudem müssten sich Bund und Länder auf ein Impfprogramm für Schülerinnen und Schüler festlegen. Was andere Ministerpräsidenten dazu sagen, erfahren Sie hier.

Die Politik darf nicht noch wochenlang warten, um einen Krisen-Plan für den Herbst zu entwickeln, findet auch unser Berliner Kollege Bernhard Junginger. Seinen Kommentar lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona-Fall im deutschen Olympia-Team: Radprofi Simon Geschke befindet sich in Quarantäne. Was das für das deutsche Team bedeutet, lesen Sie hier.



befindet sich in Quarantäne. Ansteckungsrisiko: Wieder auf Restaurant-Terrassen sitzen oder sich im Grünen zum Sport treffen: Draußen kann man sich kaum mit Corona anstecken, lautet ein vermutlich verbreiteter Glaubenssatz in der Pandemie. Experten ordnen nun die Ansteckungsgefahr der Delta-Variante an der frischen Luft ein.

Welche Kinder leiden am meisten unter den Schulschließungen während der Corona-Pandemie? Lesen Sie dazu unser Interview.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.755.898 Fälle verzeichnet, das sind 1387 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 651.688 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind zehn mehr als am Vortag. (Stand: Sonntag, 25. Juli 2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die FDP kritisiert die Aussagen des Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann über eine mögliche Impfpflicht als gefährliche Verunsicherung der Bevölkerung.

FDP wirft Kretschmann Verunsicherung mit Impfpflicht-Aussage vor

In Frankreich wartet die Corona-Pflichtimpfung auf das gesamte Personal im Gesundheitssektor – und de facto auf alle, die sich ein wenig Sozialleben bewahren wollen. Wie kommt das an?

Wie die Impfpflicht in Frankreich das Land entzweit

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.