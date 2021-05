Aktuelle Corona-Zahlen für alle Länder weltweit

Zahlen zu Covid-19: Hier sehen Sie täglich aktuell Zahlen zur Corona-Pandemie für alle Ländern der Welt.

Das Coronavirus breitet sich aus – in Deutschland und der ganzen Welt. In dieser Übersicht erfahren Sie, wie stark andere Länder von der Pandemie betroffen sind. Eine detaillierte Übersicht über Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.

Corona-Zahlen aktuell: Infektionen und Todesfälle weltweit

In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie viele Corona-Fälle in einem Land seit Beginn der Pandemie registriert wurden. Die Tabelle zeigt auch, wie viele Infektionen es umgerechnet auf die Einwohnerzahl gibt. Außerdem erfahren Sie, wie viele Menschen in einem Land im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

Nutzen Sie das Suchfeld links oben, um nach einem bestimmten Land zu suchen.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weltweit entwickelt. Klicken oder tippen Sie auf die Linie in der Grafik, um die genaue Zahl zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfahren.

Je nach Land breitet sich das Coronavirus stärker oder weniger stark aus. In der nächsten Tabelle sehen Sie, ob sich die Corona-Situation in einem Land im Hinblick auf die Neuinfektionen verbessert oder verschlechtert. Ist der Wert in in der Spalte "Tag 1 bis 7" höher als der Wert bei "Tag 8 bis 14", dann verschärft sich die Lage, ist er niedriger, dann entspannt sich die Lage. Die jeweilige Entwicklung können Sie auch an dem kleinen Pfeil in der Tabelle ablesen. Ein grüner Pfeil bedeutet, dass die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Ein roter Pfeil zeigt an, dass die Zahl zuletzt gestiegen ist.

Sie können das Suchfeld links oben nutzen, um nach einem bestimmten Land zu suchen.

Die Daten aus den Grafiken stammen von der US-amerikanische Johns-Hopkins-Universität.

