Das Corona-Update vom 26. Juni

Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne in Deutschland ist mehr als die Hälfte der Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, über ein Drittel hat auch schon die zweite Spritze erhalten. Wie aus den jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht, haben knapp 44,4 Millionen Menschen (53,3 Prozent) mindestens eine Impfdosis bekommen. 28,9 Millionen (34,8 Prozent) sind vollständig geimpft. Allein am Freitag wurden 852.814 Impfdosen verabreicht.

Und das Tempo könnte noch weiter anziehen: Für die Impfungen sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums im dritten Quartal deutlich mehr Dosen des Herstellers Moderna zu erwarten als ursprünglich angekündigt. Im Juli sollen pro Woche statt der vorgesehenen 733.000 nun jeweils 1,33 Millionen Dosen kommen. Im August werden dann 2,57 Millionen Dosen pro Woche erwartet, im September 2,95 Millionen pro Woche.

Außerdem sollen in der kommenden Woche zusätzlich zu bereits eingeplanten anderen Lieferungen fünf Millionen Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca und eine Million Dosen von Johnson & Johnson an die Impfzentren der Länder sowie an Arztpraxen und Betriebsärzte gehen.

Der Fortschritt bei den Impfungen ist einer der Gründe, warum die Menschen wieder mehr Freiheiten genießen können. Wie sich Theaterbesuche und Familienfeiern jetzt wieder anfühlen, berichten Menschen aus der Region.

Die neuen Freiheiten sorgen aber nicht nur für Ausgelassenheit. Manche sind mit der Situation auch überfordert oder reagieren aggressiv. Wie sich das erklären lässt und warum der Sommer dieses Jahr ein anderer wird, erläutert der Psychologe und Autor Simon Hahnzog.

Sollte man jetzt auch alles nachholen, was man in der Krise verpasst hat? Nein, findet unser Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Besser wäre, wir entspannen – und denken nach, was wir Menschen aus der Krise lernen. Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.726.172 Fälle verzeichnet, das sind 592 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.115 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 8 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 71.437.514 Impfungen verabreicht. 44.363.821 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 53,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 28.915.700 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 34,8 Prozent.

Die Delta-Variante des Coronavirus sorgt für massive Beunruhigung in Europa. Mit drastischen Einreisebeschränkungen für zwei weitere Länder versucht die Bundesregierung nun gegenzusteuern.

Portugal und Russland jetzt Virusvariantengebiete

