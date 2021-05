Das Corona-Update vom 29. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Auf vieles mussten die Menschen in den vergangenen Monaten verzichten: Oft war das Wohnzimmer auch Arbeitszimmer und Fitnessstudio. An Abendessen im Restaurant und einen Museumsbesuch war nicht zu denken. Nun sind die Gäste zurück und unser Reporter Michael Postl hat sich angeschaut, wie bei Restaurants, Fitnessstudios und Co. der Neustart läuft.

Wer dann zusammen im Restaurant die wiedergewonnene Freiheit genießt, macht sich womöglich schnell Gedanken über den anstehenden Sommerurlaub. Doch das Reisen ist nach Corona ein anderes. Impfnachweis und Corona-Test sind die neuen Eintrittskarten für die Welt. Ob es ein Sommer der Freiheit wird, weiß Doris Wegner.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Alfred Sauter schweigt weiter zur Maskenaffäre. Aber CSU-Urgestein Peter Gauweiler will reden. Er verteidigt seinen Kanzlei-Partner und teilt gegen Parteichef Markus Söder aus. Das gesamte Interview mit Peter Gauweiler lesen Sie hier.

Unter-60-Jährigen, die mit dem Serum von AstraZeneca erstgeimpft sind, wird empfohlen sich mit dem Biontech-Vazkin zweitimpfen zu lassen. Aber die Experten sind sich nicht einig. Erhöht eine Kreuzimpfung auch den Schutz?

Am Freitag haben die ersten Schwimmer die Freibadsaison in Augsburg eröffnet. Es war ein Start, der von Komplikationen begleitet wurde. Woran das lag, wie man an einen Termin im Freibad kommt und wann man Maske tragen muss, erfahren Sie hier.

Die Zahlen:

Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.675.296 Fälle verzeichnet, das sind 5.426 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 638.232 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 771 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 49.255.748 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 42,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 14.197.101 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 17,1 Prozent. (Stand der Impfquoten: 29.05.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Polizei befürchtet, dass in Deutschland vermehrt gefälschte Impfpässe im Umlauf sind. In Bayern haben die Ermittler nun erste Exemplare gefunden.

Polizei findet erste gefälschte Impfpässe in Bayern

Corona-Testzentren sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Mangelnde Kontrolle könnte ein Einfallstor für Abrechnungsbetrug bieten. Nun äußert sich Jens Spahn.

Nach Betrugsverdacht bei Corona-Teststellen kommt es zu ersten Durchsuchungen

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

