An diesen Corona-Apps arbeiten Experten im Moment

Plus Handy-Apps sollen den Kampf gegen das Coronavirus erleichtern. Dafür ziehen sogar die US-Rivalen Google und Apple an einem Strang. Die EU-Wissenschaftler hingegen sind sich unseins.

Die Idee ist denkbar einfach: Mit Hilfe einer Handy-App sollen Daten gesammelt werden, die im Kampf gegen das Coronavirus helfen sollen. Es geht darum, Menschen schnell zu informieren, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Die Entwicklungsarbeiten zu einer solchen europäischen Software laufen schon seit Wochen auf Hochtouren. Ursprünglich sollte die Corona-Warn-App bereits nach Ostern zum Einsatz kommen.

Doch bis die geplante Software zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland eingesetzt werden kann, könnte es nun doch noch Wochen dauern. Nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) soll die App „im Laufe des Mai“ angewendet werden können. „Es muss gerade bei Datenschutz und Datensicherheit möglichst perfekt sein, bevor wir starten“, sagte Spahn kürzlich. Zudem herrscht bei den Entwicklern Uneinigkeit – einige Wissenschaftler haben sich nun sogar aus Teilen des EU-Projektes verabschiedet. Das Robert-Koch-Institut bietet hingegen bereits eine Corona-App zum Download an. In den USA ziehen derweil zwei erbitterte Rivalen derweil an einem Strang.

Mit Bluetooth-Technik soll die Coronavirus-Infektionskette unterbrochen werden

An einer europäischen Lösung arbeiten derzeit mehr als 130 Wissenschaftler und IT-Experten aus acht europäischen Ländern. Der sperrige Name des Projektes: Pan European Privacy-Protecting Proximity Tracing (Pepp-pt). Das Ziel der Forscher ist es, ein Softwaregerüst für nationale Anwendungen zu schaffen. App-Entwickler könnten die Technologie demnach in ihr System integrieren. Mittels Bluetooth-Technik könnten so Handys von Menschen ermittelt werden, die mit einem Infizierten Kontakt hatten. Damit soll die Infektionskette unterbrochen werden können.

Allerdings sind sich die Wissenschaftlern unseins darüber, wie die Daten der App-Nutzer gespeichert werden – zentral oder dezentral. Gearbeitet wird an beiden Varianten. Letztlich könne jedes Land selbst entscheiden, welche Form für die Corona-Warn-App genutzt wird, teilte Chris Boos, ein Mitbegründer der Plattform Pepp-pt, mit.

Der zentrale Ansatz Pepp-pt sieht vor, die Liste der Risiko-Kontakte von der infizierten Person auf einen zentralen Server hochzuladen. Anschließend sollen das Risiko einer Infektion berechnet und mögliche Risiko-Kontaktpersonen benachrichtigt. Kritiker sorgen sich hier um den Datenschutz. So sei bei einer zentralen Datenspeicherung eine Re-Identifizierung der pseudonymisierten Daten möglich, heißt es. Dafür sei es bei dieser Form der Speicherung leichter, Warn-Hinweise zu versenden.

Das gegenläufige Modell nennt sich Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T). Es sieht vor, die Informationen dezentral, also nur auf dem Smartphone selbst, zu speichern. Wird ein App-Nutzer positiv auf das Coronavirus getestet, würden die Daten über das Netzwerk an alle anderen Telefone verteilt werden. Diese wiederum würden dann automatisch ermitteln, ob sich zuvor eine infizierte Person in der Nähe befand.

Streit um Corona-App: Wissenschaftler verlassen EU-Projekt

Welche Variante nun besser und transparenter ist, darüber streiten sich auch die Wissenschaftler. Nun hat sich sogar das deutsche Helmholtz Institut für Informationssicherheit (Cispa) aus dem europäischen Corona-App-Projekt zurückgezogen. Das teilte einer der beteiligten Wissenschaftler, der Informatik-Professor Cas Cremers, auf Twitter mit. Cremers vom Helmholtz-Institut befürwortet diedezentrale Speicherung der Daten. „Wir werden unsere Arbeit an DP-3T, einem dezentralisierten, quelloffenen System für die Ermittlung von Kontaktpersonen auf der Grundlage von Privacy by Design fortsetzen“, schreibt der Wissenschaftler. Zuvor hatten bereits der Schweizer Epidemiologie Marcel Salathé und die italienische "ISI Foundation" via Twitter ihren Rückzug aus dem Projekt bekanntgegeben.

CISPA has withdrawn from PEPP-PT. We will continue our work on #DP3T, a decentralised, open source framework for contact tracing based on privacy by design #CoronaApp.

DP-3T alphas are public for testing and feedback.https://t.co/TCyUfa9b0i — Cas Cremers (@CasCremers) April 18, 2020

Funktionieren wird eine Corona-Warn-App jedenfalls ohnehin nur, wenn sie von einem Großteil der Menschen auch angenommen und genutzt wird – da sind sich Wissenschaftler und Politiker einig. Insbesondere die Daten mittels Bluetooth können nur helfen, wenn ein möglichst großer Teil der Menschen ein einheitliches System nutzt.

Das Robert-Koch-Institut bietet bereits eine Corona-Datenspende-App an

Jedoch sind die Forscher des EU-Projektes nicht die Einzigen, die Corona-Kontakte über die Handys der Menschen nachverfolgen wollen. Andere Warn-Apps zur Überwachung der Virus-Ausbreitung übermitteln etwa GPS-Daten an die Behörden, so etwa in Polen, Israel und Südkorea.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bietet indes schon seit geraumer Zeit eine Corona-Datenspende-App für Fitnessarmbänder und Smartwatches an. Die Algorithmen hinter der App sollen unter anderem Symptome einer Coronavirus-Infektion erkennen. Dazu gehören laut RKI etwa ein erhöhter Ruhepuls und ein verändertes Schlaf- und Aktivitätsverhalten. Die anonymisierten Daten sollen an Wissenschaftler weitergeleitet werden und diesen dabei helfen, Covid-19 besser zu erfassen und zu verstehen. Bisher haben sich mehr als 300.000 Menschen die Software heruntergeladen, heißt es auf der Website des RKI.

Auch Apple und Google arbeiten an einer Corona-Warn-App

Im Kampf gegen das Coronavirus ziehen indes auch zwei Rivalen an einem Strang, die normalerweise erbittert gegeneinander konkurrieren: Apple und Google. Die Pandemie bringt die mobilen Betriebssysteme iOs und Android zumindest vorübergehend zusammen. Am Karfreitag kündigten die beiden US-Technologie-Unternehmen an, gemeinsam an einer Bluetooth-Funkttechnik zu arbeiten, um Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu ermitteln – ohne deren Identität zu offenbaren. Auch mit dieser Software sollen Corona-Infektionen frühzeitig erkannt werden. Die Funktionsweise der geplanten App ähnelt der aus dem EU-Projekt Pepp-pt.

Den Handys der Nutzer soll eine anonymisierte Identifikationsnummer (ID) zugewiesen werden. Wer später positiv auf den Coronavirus getestet wird, könne seine ID im System veröffentlichen und die Geräte derjenigen Nutzer, die lange genug in de Nähe dieser ID waren, sollen benachrichtigt werden. Um Privatsphäre zu gewährleisten, sollen die Geräte-IDs nie einer bestimmten Person zugeordnet werden können, versichern die beiden US-Konzerne. Außerdem sollen die Nummern einmal am Tag ausgetauscht werden.

Vielzahl an unterschiedlichen Corona-Apps könnte zu einem Problem werden

Bis Mitte Mai sollen zunächst Schnittstellen in iOS und Android geöffnet werden, die Gesundheitsbehörden in ihre eigenen Apps einbauen können. In einem zweiten Schritt wollen Apple und Google die Bluetooth-Tracing-Funktion direkt in ihre jeweiligen Betriebssysteme integrieren. Nutzer müssten dann keine App mehr herunterladen, sondern nur noch zustimmen, um beim Tracing mitzumachen.

Die Bundesregierung will beim Start einer Corona-Warn-App jedoch nicht auf die von Google und Apple angekündigten Technologiekomponenten für den Bau von Tracing-Apps warten. Hinzu kommt: Die Vielzahl an unterschiedlicher Strategien und Plattformen für Corona-Warn-Apps könnte noch zum Problem werden, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas kürzlich: "Wichtig ist, dass wir nicht bei einem Flickenteppich aus 27 Corona-Apps und 27 Datenschutzregimen landen, sondern möglichst abgestimmt vorgehen." (mit dpa)

Über alle wichtigen Entwicklungen bezüglich des Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Mehr zum Thema:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.