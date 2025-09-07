Radler erzeugen in Syrgenstein den Strom für die Filmvorführung

Wo sehen Sie sich in ein paar Jahren? Diese Frage kennen vielleicht einige aus Bewerbungsgesprächen. Der Australier Damon Gameau hat sich diese Frage in einem anderen Zusammenhang gestellt: In seinem Film „2040 – Wir retten die Welt“ hat er eine Vision für eine bessere Zukunft und trifft dafür verschiedene Expertinnen und Experten. In einer besonderen Weise wurde dieser Film nun am Samstagabend bei der Bachtalhalle in Syrgenstein gezeigt. Etwa 100 Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgen die Vorführung.

