„2040 – Wir retten die Welt“: Radler erzeugen in Syrgenstein den Strom für die Filmvorführung

Syrgenstein

Radler erzeugen in Syrgenstein den Strom für die Filmvorführung

„2040 – Wir retten die Welt“ wird am Samstagabend bei der Bachtalhalle gezeigt. So kommt das außergewöhnliche Fahrrad-Kino bei den etwa 100 Besuchern an.
Von Silva Metschl
    Während es langsam dunkler wurde, erhellten die Radlerinnen und Radler bei der Vorführung des Films „2040 – Wir retten die Welt“ in Syrgenstein den Bildschirm durch das Fahrradfahren.
    Während es langsam dunkler wurde, erhellten die Radlerinnen und Radler bei der Vorführung des Films „2040 – Wir retten die Welt“ in Syrgenstein den Bildschirm durch das Fahrradfahren. Foto: Silva Metschl

    Wo sehen Sie sich in ein paar Jahren? Diese Frage kennen vielleicht einige aus Bewerbungsgesprächen. Der Australier Damon Gameau hat sich diese Frage in einem anderen Zusammenhang gestellt: In seinem Film „2040 – Wir retten die Welt“ hat er eine Vision für eine bessere Zukunft und trifft dafür verschiedene Expertinnen und Experten. In einer besonderen Weise wurde dieser Film nun am Samstagabend bei der Bachtalhalle in Syrgenstein gezeigt. Etwa 100 Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgen die Vorführung.

