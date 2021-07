Am Freitag ist wieder Impfen in der Moschee möglich

Sonderaktionen sollen die Impfbereitschaft im Landkreis Dillingen steigern. Wie das abläuft.

Mit Impfsonderaktionen und vor allem niederschwelligen Angeboten will das Landratsamt Dillingen weiterhin der ins Stocken geratenen Impfkampagne neuen Auftrieb geben und damit auch der Verbreitung der Delta-Variante entgegenwirken. Landrat Leo Schrell bittet deshalb alle Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger, die noch ungeimpft sind, von den vielfältigen Impfangeboten Gebrauch zu machen. „Jede Impfung zählt und hilft uns, der Herdenimmunität ein Stück näherzukommen“, betont Schrell. Andernfalls befürchtet der Landrat, dass die Inzidenzzahlen im Herbst wieder spürbar steigen werden. Im Impfzentrum Wertingen werden weiterhin täglich zwischen 10 und 17 Uhr Impfungen ohne vorherige Anmeldung und Registrierung angeboten. Wichtig sei nur, den Lichtbildausweis mitzubringen. Zum Einsatz kommen dabei die Impfstoffe von Biontech, Johnson & Johnson sowie Moderna.

Am Freitag, 30. Juli, 11 bis 17 Uhr, werden wieder Impfungen in der Lauinger Ditib-Hicret-Moschee stattfinden. In Absprache mit den Verantwortlichen der Moschee Lauingen ist es möglich, dass sich dort auch Flüchtlinge impfen lassen können. Um die Impfungen möglichst flächendeckend im Landkreis zu den Menschen zu bringen, bereitet das Impfzentrum des Landkreises Dillingen derzeit auch Angebote für die Vereine im Landkreis vor und wird diese laut Pressemitteilung zeitnah kontaktieren. Für die Impfungen „to go“ wird lediglich ein Lichtbildausweis benötigt. „Alle anderen Formalitäten werden vom Impfteam unbürokratisch vor Ort erledigt“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Rahmen einer „Betriebs-Impfkampagne“ werden den Mitgliedsbetrieben der Handwerkskammer für Schwaben Impfungen im Impfzentrum Wertingen angeboten.

Impfung von zwölf bis 17 Jahren nicht empfohlen

Die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren ohne Vorerkrankungen mit Comirnaty (Biontech) wird derzeit von der Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht allgemein empfohlen, ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder der Jugendlichen beziehungsweise deren Sorgeberechtigten im Impfzentrum Wertingen möglich. In der Regel sind beide Eltern nur gemeinsam einwilligungsbefugt. Jeder Elternteil kann jedoch den anderen Elternteil ermächtigen, für ihn mitzuentscheiden. Infos zur Impfung minderjähriger Personen können im Netz bei landkreis-dillingen.de/impfung-von-minderjaehrigen-personen abgerufen werden. Über die bayerische Impfsoftware impfzentren.bayern erhalten auch registrierte Impflinge ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr automatisiert Einladungen zur Buchung von Impfterminen. (pm)

