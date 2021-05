Auf Maikäfer-Jagd im Landkreis Dillingen

Haben Sie heuer schon ein Exemplar entdeckt, liebe Leserinnen und Leser? Schicken Sie uns Ihre Krabbel-Bilder, Schnappschüsse und besondere Geschichten aus dem Alltag.

Sie ungewöhnlich groß, ein wenig haarig und haben lustige Fühler auf dem Kopf. Pünktlich zum Mai rasen sie oft etwas unbeholfen durch unsere Lüfte, landen im Gras und genießen die Sonne. Heuer halten wir unsere Augen besonders wachsam offen, denn wir sind im Landkreis Dillingen auf Maikäfer-Suche.

Kinder treffen Maikäfer: Neugieriges Kennenlernen in Peterswörth

Ein besonders tolles Bild haben wir bereits vor einigen Tagen aus Peterswörth erhalten. Die Kinder des Katholischen Kindergarten St. Peter und Paul haben einem Maikäfer im Blumenbeet gefunden. Zum Ausruhen durfte es sich der besondere Käfer dann auch einem Handrücken gemütlich machen und alle Kinder ganz genau unter die Lupe nehmen.

Interesse, das zeigt der Schnappschuss deutlich, bestand aber auf beiden Seiten. Die Reaktionen der Kinder sind ganz unterschiedlich ausgefallen, berichtet Kindergartenleiterin Bettina Bay. Als der Käfer für kurze Zeit in ein Lupenglas gewandert ist, hatten einige von ihnen wohl ganz genau hingeschaut und ihn ausführlich betrachtet. Berührungsängste hatte es bei einigen Kindern auch nicht gegeben. Andere aber waren eher ängstlich und wollten dem großen Käfer-Exemplar lieber nicht zu nahe kommen.

Maikäfer-Erinnerungen: Helga Schuh hat die Käfer vor 65 Jahren gefangen

Gut an den Maikäfer erinnern kann sich auch Helga Schuh aus Gundelfingen. Sie schreibt uns, dass sie vor 65 Jahren mit ihrer Freundin Bruni regelmäßig auf Maikäferfang gewesen sei. Jeder der beiden hatte dafür eine alte Schuhschachtel dabei. In den Deckel hatten die Mädchen Löcher gebohrt und die Schachteln innen mit viel Gras und Salatblätter ausgelegt. „Wer die meisten hatte, war der Sieger“, schreibt unsere Leserin. Einige Käfer durften im Nachgang dann sogar an die Hühner der Oma verfüttert werden. Doch diese warnte Schuh: „Nicht zu viele, sonst bekommen sie Bauchweh.“ Die anderen Käfer durften weiterfliegen und ihre Freiheit genießen.

