Impfpanne im Kreis Dillingen: Bürger müssen dreimal zur Impfung

Eine Impfpanne hat es offensichtlich im Impfzentrum des Landkreises Dillingen in Wertingen gegeben. Betroffen sind nach Angaben des Betreibers 42 Menschen, die sich nun drei Mal impfen lassen müssen.

Plus Weil sie bei ihrer Erstimpfung möglicherweise eine zu geringe Dosis erhalten haben, müssen sich mehrere Menschen aus dem Landkreis Dillingen nun dreimal impfen lassen. Das Landratsamt erklärt den Fehler.

Von Berthold Veh

Im Impfzentrum des Landkreises Dillingen in Wertingen hat es offensichtlich eine Panne gegeben. Darauf weist ein Landkreisbürger hin, der seinen Namen nicht in der Heimatzeitung lesen will.

