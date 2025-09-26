B16-Ausbau bei Höchstädt: Ganz langsam rollt die Planung wieder an

Allmählich rollt die Planung für die Höchstädter Ortsumfahrung wieder an. Auf den Feldern und Wiesen im Norden der Stadt finden in den kommenden Wochen Vermessungsarbeiten für eine mögliche Trasse der B16 statt. Das hat das Staatliche Bauamt Krumbach mitgeteilt und wurde auch im Höchstädter Stadtrat am Montag besprochen. Demnach haben alle Grundstückseigentümer, die von dem Neubau der Bundesstraße betroffen wären, einen Brief erhalten.

