B16-Ausbau in Höchstädt: Ganz langsam geht es los

Verkehr

B16-Ausbau bei Höchstädt: Ganz langsam rollt die Planung wieder an

Bis die Ortsumfahrung im Norden Höchstädts gebaut ist, könnten über zehn Jahre vergehen. Dass die Felder nun vermessen werden, ist ein erstes Zeichen.
Von Philipp Scheuerl
    Bis Ende des Jahres soll im Norden Höchstädts der Bereich vermessen werden, in dem eine mögliche B16-Ortsumfahrung gebaut werden könnte.
    Bis Ende des Jahres soll im Norden Höchstädts der Bereich vermessen werden, in dem eine mögliche B16-Ortsumfahrung gebaut werden könnte. Foto: Wolfgang Sandler (Symbolbild)

    Allmählich rollt die Planung für die Höchstädter Ortsumfahrung wieder an. Auf den Feldern und Wiesen im Norden der Stadt finden in den kommenden Wochen Vermessungsarbeiten für eine mögliche Trasse der B16 statt. Das hat das Staatliche Bauamt Krumbach mitgeteilt und wurde auch im Höchstädter Stadtrat am Montag besprochen. Demnach haben alle Grundstückseigentümer, die von dem Neubau der Bundesstraße betroffen wären, einen Brief erhalten.

