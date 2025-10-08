Beim schwäbischen Poetentreffen in Unterliezheim lacht das Publikum Tränen

Die Schwaben sind ein besonderes Völkchen in Deutschland. Sparsam, fleißig – und sie können als einzige herzhaft über sich selbst lachen. Dies zeigte sich einmal mehr im Klosterbräu in Unterliezheim bei der Veranstaltung „Schwäbisches Poetentreffen“ im Rahmen der Landkreiskulturtage. Was an diesem Abend im bis auf den letzten Platz besetzten Klosterbräu-Saal gelacht wurde, war besonders in diesen nicht gerade großartigen Zeiten für die Menschen mehr als wohltuend. Gesorgt dafür haben die drei schwäbischen Sprachpoeten Alfred Sigg aus Wertingen, Helmut Sauter aus Lauterbach und German Schwer aus Ettlishofen (Gemeinde Bibertal, Landkreis Günzburg), begleitet von den zünftig aufspielenden Heimatmusikern d´Häckl-Buam aus Sontheim/Brenz.

Eröffnet hatte diesen Abend schwäbischen Humors der Lauinger Walter Manz, bekannt für seine humorvollen und nachdenklichen schwäbischen Geschichten aus dem Alltag, erzählt mit seinem ihm eigenen Witz und Charme. In seinen Grußworten an das Publikum stellte er fest, dass gerade der schwäbische Dialekt die Menschen verbinde und somit die einzigartige Möglichkeit schaffe, mit Witz und Humor das Leben zu leben.

Die Schwaben als „angesehenster Stamm Deutschlands“

Heinz Gerhards, Chef der Landkreis-Kulturtage, stellte fest, dass er wie das Publikum gespannt sei, was hier an diesem Abend zu hören sein wird. Diese Warten hatte ein Ende mit dem ersten musikalischen Einsatz der Häckl-Buam. Es folgte der Auftritt des Wertingers Alfred Sigg, der mit Witz und Wissen die Geschichte der Schwaben als „angesehenster Stamm Deutschlands“ den Besucherinnen und Besuchern mit witzigen Anekdoten erläuterte. Bestes Beispiel sei dabei die Zeit der Stauferkaiser gewesen. Besonders Kaiser Barbarossa habe das Land der Schwaben in sein Herz geschlossen. Ursprünglich stammten die Schwaben aus der Uckermark, berichtete Sigg. Im dritten Jahrhundert hätten sie sich als Alemannen auf den Weg gemacht, um einmal ihr eigenes Land bestellen zu können. Der Wertinger bedauerte, dass der charmant-witzige Dialekt der Schwaben verschwinden werde, da Kinder heute nicht mehr damit aufwachsen.

Sigg erinnerte mit humorvollen Beispielen daran, welchen Verdienst gerade das Schwäbische an der Entwicklung der heutigen deutschen Sprache habe. Besonders hinsichtlich von Sparsamkeit und Geiz sei das Schwabenland weiterhin führend.

Helmut Sauter verwandelte danach mit seinen Gedichten und Anekdoten, verfasst in Reim und Prosa, das Klosterbräu in eine Lacharena. Als ehemaliger Lehrer und Schulrat fiel ihm das auch nicht schwer, da jeder und jede seine Slapstick- und Kalauergeschichten aus den Klassenzimmern häufig in seiner oder ihrer Kindheit und Jugend miterlebt hatte. Das Publikum lachte jedenfalls tränen und spendete lautstarken Applaus.

Der Lachpegel der Besucher wird in Unterliezheim immer höher

So aufgeheizt vom schwäbischen Witz und Humor ging German Schwer ans Vortragspult und eröffnete seine schwäbische Poesie mit dem Gespräch zweier jungen Burschen: „Kannst du französisch? Yes. Aber das ist doch englisch. Oha, jetzt kann ich auch noch Englisch.“ Damit hatte der Mann aus dem Bibertal ebenfalls das Publikum für seinen weiteren Vortag gewonnen, wobei die Geschichte von der „Medizineinnahme rektal“ den Saal zum Bersten brachte. Die Anekdote des von der „Katz gefressenen Heiligen Geistes“ verstärkte den Lachpegel der Besucher weiter.

Und all dies war nicht das Poeten-Ende, denn nach mitreißender Volksmusik mit musikalischen Zwischenspielen und gemeinsamen Gesangseinlagen der Besucherschar warteten noch weitere dieser schwäbischen Geschichten. Die drei Poeten rissen mit grandiosem schwäbischen Witz und Humor ein dankbares Publikum mit.