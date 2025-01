Bernhard Eber gibt das Kulturgewächshaus Birkenried weiter

Afrika- und Bluegrass-Festival, Sonntagsmatineen, unzählige Konzerte und Workshops: Nach insgesamt 25 Jahren hat der Gründer und bisherige Vorsitzende des Kulturgewächshauses Birkenried, Bernhard Eber, die Leitung des Vereins an die nächste Generation weitergegeben. Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stellte sich der 75-Jährige nicht mehr zur Wahl. „Mit 75 Jahren habe ich nicht mehr ganz so die Energie, neue Dinge in Angriff zu nehmen“, erklärt Eber auf Nachfrage. Auch sein gesundheitlicher Zustand gebe das nicht in dem Maße her, das er benötigen würde. Er möchte seinem Verein eine Perspektive für die Zukunft und frischen Wind mitgeben. „Deshalb war es wichtig, dass ich andere Begeisterte mit ins Boot hole“, sagt der Kulturenthusiast. Denn: „Für mich ist das Kulturgewächshaus Birkenried wirklich eine wichtige Geschichte. Ich möchte nicht, dass sie den Bach runtergeht.“

Eber unterstützte deshalb die Wahl eines neuen Vorstandsteams mit Marion Borbély, Regina Straub und Till Kurz, das bei der Abstimmung das Vertrauen der anwesenden Vereinsmitglieder erhalten hat. Alle drei bringen laut Pressemitteilung umfangreiche Erfahrungen im Vereinsleben mit und sehen ihre Stärke vor allem als Team. Unterstützt wird der Vorstand durch die Schriftführerin Leonie Borbély. Eleni Pfetsch verantwortet die Organisation von privaten und Firmen-Festen und Metin Kont die Pressearbeit. Außerdem wurden Christine Keis und der ehemalige Vorsitzende Bernhard Eber als Beiräte gewählt.

Bernhard Eber wirkt weiter am Kulturgewächshaus Birkenried mit

Der neue Vorstand sei froh und dankbar, dass er sich auch zukünftig auf die „langjährige und unschätzbare Erfahrung von Bernhard Eber stützen“ kann, der weiterhin mit Rat und Tat im Verein mitwirken wird, nur eben nicht mehr an vorderster Front. Dabei sei es das große Ziel, das Kulturgewächshaus Birkenried dauerhaft und sicher Hand in Hand mit altbewährten sowie neuen Inhalten in die Zukunft zu führen.

Das soll das neue Programm für 2025 zeigen. Neben Birkenried-Klassikern wie den Sonntagsmatineen, Abendveranstaltungen und Festivals sollen auch etwa Workshops für Kinder in den Ferien, handwerkliche Kurse und Tanz-Workshops angeboten werden. Zudem möchte der Verein sein Portfolio an auftretenden Bands und damit verbundenen Musikrichtungen erweitern. (mit AZ)