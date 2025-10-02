Icon Menü
Chaos auf der Donautalbahn verärgert Leiterin des Dillinger Sailer-Gymnasiums

Dillingen

Chaos auf der Donautalbahn verärgert Leiterin des Dillinger Sailer-Gymnasiums

Die Verspätungen und Zugausfälle seien „hochproblematisch“, sagt Direktorin Beate Merkel-Nagy. An der Schule entstünden dadurch Probleme.
Von Berthold Veh
    Auf diesem Foto lacht Sailer-Direktorin Beate Merkel-Nagy. Die Schulleiterin ist aber über die chaotischen Verhältnisse auf der Donautalbahn ziemlich verärgert.
    Auf diesem Foto lacht Sailer-Direktorin Beate Merkel-Nagy. Die Schulleiterin ist aber über die chaotischen Verhältnisse auf der Donautalbahn ziemlich verärgert. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

    Die chaotischen Verhältnisse auf der Donautalbahn verärgern inzwischen auch die Leiterin des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums, Beate Merkel-Nagy. „Das ist hochproblematisch, auch aus Sicherheitsaspekten“, stellt die Direktorin fest. Merkel-Nagy nennt Fünftklässler als Beispiel. Die jungen Schüler und Schülerinnen, die mit der Bahn ans Dillinger Gymnasium kommen, müssten sich erst an den Schulweg gewöhnen.

