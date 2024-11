Das 1000. Friedensgebet in Gundelfingen

Am Abend des 25. Februar 2022, einen Tag nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, hatten sich 30 Angehörige des ökumenischen Arbeitskreises versammelt, um vor dem Friedensdenkmal in Gundelfingen für das baldige Ende des Krieges zu beten. In diesem Gundelfinger Arbeitskreis sind Christen der katholischen Pfarrgemeinde und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde miteinander verbunden. Das 1000. Friedensgebet fand nun am vergangenen Donnerstagabend statt. Von einem Frieden ist die Ukraine nach wie vor weit entfernt.

Eine Friedenstaube ist in der Gundelfinger Spitalkirche zu sehen

In der Gundelfinger Spitalkirche kann in diesen Tagen eine Friedenstaube betrachtet werden, die der Künstler Markus Hohlstein aus Hunderten von Glasscherben geschaffen hat. Gundelfinger und Saarbrücker Bürger und Bürgerinnen hatten sie seit über einem Jahr mit Friedenswünschen versehen.