Gundelfingen

vor 17 Min.

Zwei Jahre Krieg: In Gundelfingen wird jeden Tag für den Frieden gebetet

Plus Auch zwei Jahre nach der Invasion in der Ukraine treffen sich in Gundelfingen jeden Tag Menschen zum Gebet. Warum sie auch in trostlosen Zeiten weitermachen.

Von Johanna Hofmann

Am Abend des 25. Februar 2022, einen Tag nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, versammelten sich 30 Angehörige des ökumenischen Arbeitskreises, um vor dem Gundelfinger Friedensdenkmal für das baldige Ende des Krieges zu beten. Fassungslos darüber, dass wieder Krieg in Europa herrscht, hatten sich tags zuvor die Ehrenamtlichen der katholischen Pfarreiengemeinschaft und der evangelischen Kirchengemeinde intensiv miteinander ausgetauscht. „Alle in unserer Whatsapp-Gruppe waren der Meinung, wir müssen etwas tun“, erzählt Annemarie Grätsch, die Leiterin des Arbeitskreises. „Und dann schrieb eine ganz direkt an mich: tu was!“

Die Gundelfingerin erinnerte sich, dass zu Beginn des Golfkriegs Anfang der 1990er-Jahre ein ähnliches Gefühl der Bedrohung in der Bevölkerung um sich griff. „Damals haben wir in unserem Gremium gesagt, wir wollen jeden Tag für den Frieden beten. Ich hab’ in der Gruppe dann vorgeschlagen, das könnten wir auch jetzt wieder tun.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen