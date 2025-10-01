„Ein großer Tag“ für die Bonaventura-Schulen in Dillingen

Den St.-Bonaventura-Schulen in Dillingen steht am Donnerstag ein bedeutendes Ereignis bevor. Der neue Bonaventura-Campus wird eingeweiht. Das Schulwerk der Diözese hat dazu mitten in der Kreisstadt etwa 25 Millionen Euro investiert. „Das ist ein großer Tag für uns“, sagt Oliver Stahl, der Leiter des Gymnasiums und der Fachoberschule. Zur Bona-Schulfamilie zählen zudem die Realschule und die Fachakademie für Sozialpädagogik.

„Für unsere Schulen eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten“, betont Oliver Stahl auf Anfrage. Unter anderem durch den Bau der neuen Sporthalle, die etwas tiefergelegt wurde, damit sie im Ensemble zwischen Basilika und Stadtsaal nicht zu dominant wirkt. „Jetzt kann der Sport an den Bona-Schulen wieder großgeschrieben werden“, teilt der Direktor des Gymnasiums mit. Außerhalb der Unterrichtszeiten könnten auch Vereine die etwa 1600 Quadratmeter große Dreifach-Turnhalle nutzen. Auf dem Bona-Campus wurde zudem eine Mensa geschaffen. Sie sei, wie Stahl informiert, ein neuer Mittelpunkt für die Schülerinnen und Schüler der vier Bona-Schulen. Ein Caterer stelle die Verpflegung während des ganzen Schultags sicher. Es gebe jetzt endlich einen Aufenthaltsbereich, in dem sich Schüler mittags auch mal ausruhen könnten.

Die neuen Räume wurden zum Schuljahresbeginn bezogen

Neben der Turnhalle und der Mensa sind in dem Neubau sechs Klassenzimmer für die Bona-Realschüler und auch deren Fachräume (Bio, Physik, Kunst) untergebracht. Realschulleiter André Deppenwiese ist froh, dass das Projekt mit dem Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen werden konnte. Zuletzt war der Bona-Campus die größte Baustelle in der Kreisstadt. „Die Freude ist riesig bei den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften an den Bonaventura-Schulen“, teilt Deppenwiese mit. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres hätten die neuen Fachräume und Klassenzimmer bezogen werden können. „Strahlende Augen löste besonders die neue lichtdurchflutete Turnhalle aus“, erläutert der Realschul-Rektor.

Die neue Turnhalle kann außerhalb der Unterrichtszeiten auch von Vereinen genutzt werden. Foto: Ines Schneider

Am Donnerstag, 2. Oktober, steht nun die feierliche Einweihung bevor. Bischof Bertram Meier werde dazu am Vormittag einen feierlichen Gottesdienst in der Basilika St. Peter zelebrieren. Rund um den kirchlichen Segen an diesem Tag ist Deppenwieses Worten zufolge ein buntes Programm in den neuen Räumlichkeiten geplant.

Interessierte sind am Donnerstag ab 13.30 Uhr eingeladen

Der neue Bona-Campus öffnet am Donnerstag um 13.30 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit. Herzlich eingeladen seien alle Eltern, Ehemaligen und mit der Schule verbundenen Menschen, die einen Blick in die neuen Räume werfen möchten. Die Schulleitung und Lehrkräfte werden in den Fachräumen und Klassenzimmern zum Gespräch bereitstehen und Fragen beantworten.

Die neue Mensa soll zu einem Treffpunkt für die Schüler und Schülerinnen aller vier Bona-Schulen werden. Foto: Ines Schneider

Politiker bezeichnen Dillingen immer wieder als Stadt der Bildung. In der Tat hat es in der jüngsten Vergangenheit viele Schulneubauten in der Kreisstadt gegeben. Im Jahr 2022 wurde der Neubau der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule eingeweiht. Bei Kosten von etwa 25 Millionen Euro war dies „ein Jahrhundertprojekt“ für die Stadt Dillingen, die Folgen dieser gewaltigen Investition werden noch einige Zeit im Haushalt zu spüren sein. Im Herbst 2024 kam Bayerns Kultusministerin Anna Stolz nach Dillingen, um den Neubau am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, der 20 Millionen Euro gekostet hat, zu eröffnen. Seit 2015 wurden fast 40 Millionen Euro in die Schule investiert. Der St.-Bonaventura-Campus ist nun mit 25 Millionen Euro der dritte große Schulneubau innerhalb kurzer Zeit in Dillingen.