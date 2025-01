Die Bona-FOS in Dillingen bekommt einen neuen Zweig

Die St.-Bonaventura-Fachoberschule in Dillingen bekommt einen neuen Zweig. Im September soll dort die Ausbildungsrichtung Sozialwesen starten. Bisher hat die Bona-FOS die Zweige Technik und Wirtschaft/Verwaltung angeboten. Der neue Schulleiter Oliver Stahl spricht nun von einer „perfekten Ergänzung“. Diese soll auch die Anzahl von bisher etwa 60 Schülern und Schülerinnen erhöhen, so die Hoffnungen des Schulwerks der Diözese Augsburg, des Trägers des gesamten Bona-Campus in Dillingen.

