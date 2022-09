Der Landkreis erhöht den Zuschuss für den Dillinger Bona-Campus

Die Baukosten explodieren – auch beim Bau der Bonaventura-Fachoberschule und der Turnhalle in Dillingen. Der Landkreis stockt nun die Millionenförderung auf.

Die Kostenexplosion bei Baumaßnahmen trifft auch die St.-Bonaventura-Schulen in Dillingen. Unter anderem baut das Schulwerk der Diözese Augsburg in Dillingen eine Fachoberschule und eine Dreifachturnhalle. Schulwerkleiter Peter Kosak erklärte den Mitgliedern des Kreisausschusses am Montag, dass die Baukosten, die ursprünglich mit 13,9 Millionen Euro veranschlagt wurden, nun voraussichtlich bei rund 24 Millionen Euro liegen. "Die Schulen laufen gut, wir haben uns entschlossen, es zu machen", bestätigte Kosak, dass die Baumaßnahme dennoch durchgezogen wird. Er erläuterte, dass sämtliche Möglichkeiten in Betracht gezogen worden seien, um Kosten einzusparen. Zum Beispiel wurde das dritte Stockwerk gestrichen, trotzdem seien alle für die Schulen erforderlichen Räume vorhanden. Allerdings könnten Schulbaumaßnahmen an anderen Orten nicht durchgeführt werden, weil das Schulwerk dafür kein Geld mehr habe.

Wie Kosak erläuterte, haben die Diözese Augsburg und das Schulwerk ihren Finanzierungsanteil von 7,4 auf 14,5 Millionen aufgestockt. Auch der Zuschuss des Freistaats Bayern erhöht sich. So ging auch die Frage an den Landkreis und die Stadt Dillingen, ob sich beide ebenfalls vorstellen könnten, ihren Investitionskostenzuschuss zu erhöhen. Der Landkreis würde statt bisher 1,2 Millionen dann 2,1 Millionen beitragen, also 900.000 Euro mehr. Kreisrätin Katja Müller (CSU) fragte, was wäre, wenn der Landkreis nicht mitziehen würde. Immerhin sei die finanzielle Situation des Landkreises ebenfalls nicht rosig, eigene Schulen müssten finanziert werden, sagte die Lauinger Bürgermeisterin. Landrat Markus Müller (FW) nannte die Gastschulbeiträge, die bezahlt werden müssten, wenn die Schüler in andere Landkreise ausweichen müssten, als ein Argument. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz bezeichnete das Schulwerk als Partner, der bei einer Pflichtaufgabe mithelfe. Es sei in Zukunft mehr und mehr notwendig, Hand in Hand Aufgaben zu schultern. Deshalb würde auch die Stadt Dillingen bei der Finanzierung helfen, obwohl sie in diesen Bereichen kein Sachaufwandsträger sei. Der Kreisausschuss sprach sich am Ende mit einer Gegenstimme dafür aus, den Zuschuss des Landkreises auf 2,1 Millionen Euro zu erhöhen.

Ein Konzept zur Notstromversorgung des Landratsamts wird erstellt

Als untere Katastrophenschutzbehörde sollte das Landratsamt Dillingen stets handlungsfähig bleiben. Auch, falls es tatsächlich zu einem flächendeckenden Stromausfall kommen würde. Das bisherige Konzept baue darauf auf, zum Beispiel vom Technischen Hilfswerk ein Notstromaggregat zu bekommen. Aber was wäre, wenn ein Pflegeheim dieses gleichzeitig brauche? Deshalb müsse das Landratsamt nun ein Konzept zur Notstromversorgung der Behörde erstellen. Der erste Schritt bilde dabei, ein Notstromaggregat zu beschaffen.

Die Regierung von Schwaben hat angefragt, ob die Schüler im Beruf Wasserbauer/Wasserbauerin, der unter anderem in den Wasserwirtschaftsämtern ausgebildet wird, in der Berufsschule Lauingen unterrichtet werden könnten. Bisher müssen sie nach Koblenz oder Kleinmachnow in Brandenburg. Durch die Beschulung in der Heimat sollen mehr junge Leute für die Ausbildung begeistert werden. Obwohl der Landkreis Dillingen sich über diese Anfrage freue, sei allerdings noch zu klären, ob der notwendige Platz vorhanden sei, ob die Anschauungsobjekte in der Nähe, zum Beispiel an der Donau, dafür ausreichen und ob der Freistaat Bayern die Kosten für die notwendigen Investitionen übernehme, erklärte Landrat Müller.

Dass die Bäcker, Konditoren und dazugehörigen Fachverkäufer künftig nicht mehr die Höchstädter Berufsschule besuchen, sondern nach Augsburg fahren müssen, bedeutet auch Änderungen bei der Generalsanierung und Erweiterung. Die Flächen für den Bereich Nahrung fallen weg und können für die Berufsfachschulen Kinderpflege und Sozialpflege genutzt werden. Hierfür wäre sonst ein weiterer Bauabschnitt nötig gewesen. Auch der neue Zweig "Landschaftsökologie" der Technikerschule soll integriert werden. Daher wird die bestehende Planung nun überarbeitet.

Schneid: Begonnene Hochwasserschutzprojekte sollen ohne Verzögerung durchgeführt werden

Der stellvertretende Landrat Alfred Schneid (CSU) reichte einen Antrag ein. Er kann nicht verstehen, dass trotz Regierungserklärungen und der kürzlich verteilten Broschüre des Regionalmanagements fertig geplante Maßnahmen zum Hochwasserschutz gestoppt werden. Zum Beispiel in Wertingen und Höchstädt. "Mehrere schwere Hochwasser- und Starkregenereignisse beweisen die Dringlichkeit", betonte Schneid. Der Punkt wird im Kreistag besprochen, denn der Kreisausschuss empfiehlt, in einer Resolution die Staatsregierung und die Wasserwirtschaftsverwaltung darum zu bitten, begonnene Hochwasserschutzprojekte ohne Verzögerung fortzuführen.

Helena Skrobranek stellte die Arbeit des Regionalmanagements im Landkreis Dillingen vor. Sie erklärte: "Gefördert werden innovative, regionale Projekte in fünf zentralen Zukunftsthemen der Landesentwicklung: demografischer Wandel, Wettbewerbsfähigkeit, Siedlungsentwicklung, regionale Identität und Klimawandel." Das Regionalmanagement soll weitergeführt werden mit den Projekten "Naturgefahren – der Landkreis sorgt vor", "Digitalstrategie" und "Kultur im Landkreis". Da die Sachbearbeiterin, die den Bereich aufgebaut hat, den Arbeitsplatz wechselt, dankte ihr Landrat Müller: "Sie haben viele Akzente gesetzt, darauf wollen wir aufbauen."