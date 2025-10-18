Die Donau Zeitung trauert um Horst von Weitershausen

Post hat die Donau Zeitung am Dienstagvormittag erhalten. Die Karte mit dem japanischen Spruch „Auch durch ein Nadelöhr kann man den Himmel sehen“ war an unseren Mitarbeiter Horst von Weitershausen gerichtet. Der Lauinger Walter Manz bedankt sich in der Zuschrift: „Ein herzliches Vergelt‘s Gott und vielen Dank möchte ich Ihnen für Ihren Bericht anlässlich des 1. Poetentreffens in Unterliezheim sagen. Sehr feinsinnig und auch sehr wertschätzend haben Sie die Mitwirkenden beschrieben, wir alle waren sehr angetan. So einen besonderen Bericht über unsere Darbietungen haben wir noch nie erfahren.“ Am selben Tag postet Papierrestauratorin Cornelia Rauch-Ernst nach einem Artikel unseres Mitarbeiters auf ihrem Instagram-Kanal. „Herzlichen Dank an die DZ und Horst von Weitershausen!“ Diese lieben Nachrichten kann unser treuer Mitarbeiter leider nicht mehr lesen. Horst von Weitershausen ist am Dienstagmorgen nach einem Riss in der Aorta im Krankenhaus gestorben.

Die Nachricht hat unsere Redaktion tief getroffen. Seit mittlerweile 30 Jahren war der Oberliezheimer Freier Mitarbeiter der Donau Zeitung und seit einigen Jahren auch der Wertinger Zeitung. Mit seiner liebenswürdigen Art war „Hotte“ oder „Horschtl“, wie wir ihn gerne nannten, die gute Seele unserer Redaktion. Erst vor wenigen Tagen hatte sich von Weitershausen, als er uns in Dillingen nach einem Check beim Arzt besuchte, darüber gefreut, dass seine Werte sehr gut seien. Nach kleineren und größeren gesundheitlichen Problemen in den Jahren zuvor wirkte der 78-Jährige voller Elan. Und so wollte der Kesseltaler möglichst viele Termine bei den Dillinger Landkreis-Kulturtagen wahrnehmen. Denn Kunst, Musik und Theater zählten zu seinen Vorlieben.

30 Jahre lang bereicherte Horst von Weitershausen mit seinen Beiträgen unsere Zeitung. Am Dienstag ist der Oberliezheimer im Alter von 78 Jahren gestorben. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Horst von Weitershausen wurde am 14. Juni 1947 in Melsungen in Nordhessen geboren. Er war das zweitjüngste von sechs Kindern. Eine seiner Schwestern ist die Schauspielerin Gila von Weitershausen. Seine Kindheit und Jugend verbrachte Horst von Weitershausen in Haimhausen im Landkreis Dachau. Später zog es ihn und seine Familie in die Landeshauptstadt München. Horst von Weitershausen heuerte beim Bauer-Verlag an und fotografierte Stars für die Jugendzeitschrift Bravo. „Das war die schönste Zeit“, sagte der Oberliezheimer und erzählte uns immer wieder gerne von der „68er-Bewegung“.

Beim Jubiläumsfest „60 Jahre Donau Zeitung": Horst von Weitershausen gab Besucherinnen einen Einblick in seine Arbeit. Foto: Karl Aumiller

In München und anderen Metropolen traf von Weitershausen viele Größen der Rockgeschichte. Etwa Freddie Mercury, den vielleicht größten Rocksänger, den die Welt je gesehen hat. „Der war wirklich unheimlich schüchtern. Das kann man sich gar nicht vorstellen“, erinnerte sich der Oberliezheimer in einem Interview im überregionalen Teil unserer Zeitung an seine erste Begegnung mit der Rocklegende. Mercury lebte in den 1980ern längere Zeit in München. Und Horst von Weitershausen sprach in dem Beitrag auch von der legendären Geburtstagsparty, die der Queen-Frontmann am 5. September 1985 in der Travestiebar „Old Mrs. Henderson“ feierte.

Mit Ike und Tina Turner am Flughafen in Wien

Als Tina Turner vor zwei Jahren starb, schrieb Horst von Weitershausen für unseren Lokalteil einen ganz persönlichen Nachruf. Als „Bravo“-Fotograf hatte er in den Jahren von 1969 bis 1974 unter anderem die Rolling Stones, Led Zeppelin, Uriah Heep oder Deep Purple begleitet. Und 1973 wartete von Weitershausen, wie zu lesen war, in Wien mit Ike und Tina Turner am Flughafen. „Lass uns was trinken, bis die Maschine nach München abfliegt“, hatte die Rocksängerin zu dem Fotografen gesagt. Und so saßen Tina Turner und Horst von Weitershausen gemeinsam auf einen Drink an der Bar. Alles Geschichten, die wir nun nicht mehr von ihm hören werden.

Eine Leidenschaft unseres Mitarbeiters war zu früheren Zeiten das Motorradfahren. Foto: Brigitte Nettel

Horst von Weitershausen hinterlässt eine nicht zu schließende Lücke

1995 zog Horst von Weitershausen mit seiner Frau Eugenia in den Landkreis Dillingen. Der Tod seiner großen Liebe vor zwei Jahren hat den Wahl-Oberliezheimer, der sich auch beim Theaterspiel im Dorfgeschehen einbrachte, schwer getroffen. Da war es für ihn eine große Freude, dass sein Sohn Gianni bei ihm in Oberliezheim einzog. Neben ihm und seinen Geschwistern trauert auch Hündin Anna, die nichts mehr frisst, um ihr Herrchen, das immer ein Herz für Tiere hatte. Unsere Redaktion schätzte Horst von Weitershausen als zuverlässigen Freien Mitarbeiter, dem kein Termin zu viel war und der die Menschen seiner neuen Wahl-Heimat mochte. Für uns war „Hotte“ aber noch mehr. Wir verlieren mit ihm einen liebenswürdigen Menschen und Freund. Horst von Weitershausen hinterlässt eine Lücke, die nicht zu schließen sein wird.