Die Theresia-Haselmayr-Straße in Dillingen soll barrierefrei werden

Nach dem östlichen Teil der Königstraße hat Dillingen eine weitere Straße im Blick, die demnächst barrierefrei werden soll. Es ist die Theresia-Haselmayr-Straße, die vom Stadtsaal am neuen Bona-Campus vorbei zur Basilika führt. Das Schulwerk der Diözese Augsburg investiert auf diesem Areal gerade etwa 25 Millionen Euro in seine Bonaventura-Schulen. Unter anderem ist eine neue Turnhalle beim Stadtsaal entstanden. Auch der Platz vor der künftigen Mensa wird neu gestaltet. Die Stadt Dillingen und das Schulwerk planen hier gemeinsam, wie Stadtbaumeister Günter Urban am Montagabend in der Stadtratssitzung erläuterte. Straße und Schulgelände werden sich demnächst auf einer Ebene befinden. Die Gehwegkante in der Theresia-Haselmayr-Straße verschwindet, die Flächen werden den gleichen Belag erhalten.

Die Stadt Dillingen möchte den barrierefreien Ausbau der Straße in drei Abschnitten umsetzen. Am Montagabend ging es um den ersten Bauabschnitt vom Stadtsaal bis zum Haupteingang der Schulen, der etwa 280.000 Euro kosten wird. 60 Prozent der Kosten sollen aus den Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden. In den Sommerferien will die Stadt mit dem Projekt beginnen, kündigte Urban an. Zu diesem Zeitpunkt werde auch die Fernwärmeleitung von Energie Schwaben bereits verlegt sein.

Dillingens OB: „Wir haben den Verkehr während der Bauzeit vor der Schule nicht vermisst“

Die derzeit für den Autoverkehr gesperrte Theresia-Haselmayr-Straße wird auch nach dem Ausbau wie bisher 4,20 Meter breit sein, hieß es. Oberbürgermeister Frank Kunz sagte, dass dort möglicherweise gar keine Autos mehr fahren werden. „Wir haben den Verkehr während der Bauzeit vor der Schule nicht vermisst“, stellte der Rathauschef fest. Hermann Balletshofer (Umland) und Günter Schwertberger (CSU) lobten die „hervorragende Zusammenarbeit“ zwischen Stadt und Schulwerk. Der Stadtbaumeister wies auf die Bedeutung des Projekts hin. Dillingen habe im Zentrum nicht so viele Nord-Süd-Achsen, die Theresia-Haselmayr-Straße sei für Fußgänger und Radfahrer wichtig.

Möglicherweise bleibt die Theresia-Haselmayr-Straße nach dem Umbau – wie jetzt während der Bauphase auf dem Bona-Campus – autofrei. Foto: Berthold Veh

Das ehemalige Areal des Stadthotels Convikt ist inzwischen geteilt. Das Hotel wird die Stadt für die Ganztagsbetreuung der Grundschüler umbauen. Die Convikt-Parkfläche bei der Basilika soll an einen neuen Eigentümer verkauft werden. Diesem werde vorgeschrieben, dass er die Freifläche so wie den zweiten südlichen Bauabschnitt der Theresia-Haselmayr-Straße gestalten soll. Dabei sollen auch drei neue Bäume gepflanzt werden. Die Planung für Bauabschnitt eins wurde schließlich einstimmig beschlossen.

Achtklässler aus Augsburg können im Dillinger Stadtrat Demokratie erleben

Die Stadtratssitzung verfolgten zwei achte Klassen des Augsburger Peutinger Gymnasiums. Die Schüler und Schülerinnen verbringen derzeit im Bliensbacher Schullandheim eine Projektwoche mit dem Titel „Mehrwert Demokratie“. Oberbürgermeister Frank Kunz sagte, die jungen Besucher könnten im Dillinger Stadtrat Demokratie erleben und sehen, „dass man vernünftig miteinander umgehen kann“.

Das Gewerbegebiet Siemensstraße in Dillingen wird in Richtung Norden (siehe markierte Fläche) erweitert. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung (Archivbild)

Das zweite Thema der Sitzung war allerdings ziemlich trocken. Dillingen will das bestehende Gewerbegebiet Siemensstraße im Norden der Stadt um 43.000 Quadratmeter erweitern – das entspricht in etwa vier Fußballfeldern. 37.000 Quadratmeter Ackerfläche werden dabei in dem Bebauungsplanverfahren neu überplant. In der Sitzung ging es um die notwendigen Änderungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans. Der Stadtrat befasste sich dabei erneut mit Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Die Regierung von Schwaben etwa hatte unter anderem auf die Flächensparoffensive der bayerischen Staatsregierung hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadt bereits weitere Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan ausgewiesen habe. Die Stadtverwaltung erläuterte, dass diese Flächen überwiegend im Privateigentum und deshalb nicht verfügbar seien.

Frank Kunz: „Der Flächenbedarf liegt bei mehr als 100.000 Quadratmetern“

Oberbürgermeister Kunz wies auf die rege Nachfrage nach Gewerbeflächen in Dillingen hin. „Der Flächenbedarf liegt bei mehr als 100.000 Quadratmetern“, sagte der Rathauschef. Durch die Erweiterung des Gewerbegebiets Siemensstraße entstehe eine bebaubare Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern. Das Gremium war sich in der Abwägung in allen Punkten einig. Die Stadträte beschlossen einstimmig die Feststellung des geänderten Flächennutzungsplans „Gewerbegebiet Siemensstraße“, der Bebauungsplan wird nochmals öffentlich ausgelegt.

Karl Zill (AfD) hatte am Ende einen Wunsch. Er forderte, dass in der Innenstadt weitere Autoparkplätze in Stellplätze für Roller und Motorräder umgewandelt werden sollten. Auf einem einzigen Pkw-Parkplatz hätten vier bis fünf Roller beziehungsweise Motorräder Platz.