Benediktiner feiern in Dillingen Wiedersehen

Bis 1987 belebten die Benediktiner Dillingen. Der Orden, der in St. Ottilien im Landkreis Landsberg beheimatet ist, betrieb dort bis in die Mitte der 1980er Jahre das Kolleg, das inzwischen das Kulturzentrum der Stadt ist. Was heute unvorstellbar ist: In Dillingen gab es vor einem halben Jahrhundert noch fünf Knabeninternate, eines von den Missionsbenediktinern aus St. Ottilien. Jetzt feiern etwa 60 von ihnen am Ort ihrer Kindheit und Jugend Wiedersehen.

