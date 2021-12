Höchstädt-Deisenhofen

Ein Bub aus Deisenhofen wird General

Alfred Marstaller aus Deisenhofen (im Hintergrund die Pfarrkirche St. Nikolaus) hat bei der Bundeswehr Karriere gemacht. Der einstige Sailer-Gymnasiast ist jetzt General. Am Mittwoch sprach er beim feierlichen Gelöbnis in Dillingen.

Plus Alfred Marstaller wollte einst in Dillingen Soldat werden, wurde aber nicht aufgenommen. Inzwischen hat der ehemalige Sailer-Gymnasiast eine steile Karriere hingelegt und plant jetzt ein Großevent.

Von Berthold Veh

Es ist eine der Kuriositäten in der Bundeswehr-Karriere des Deisenhofeners Alfred Marstaller. 1979 stellte sich der damalige Sailer-Gymnasiast und Internats-Schüler des Benediktinerkollegs in der Dillinger Luitpoldkaserne vor, weil er sich als Zeitsoldat für zwei Jahre verpflichten wollte, um Geld für ein Sozialpädagogik-Studium zu verdienen. Marstaller wurde aber bei den Fernmeldern nicht genommen. „Vielleicht waren es meine schulterlangen Haare oder das Outfit mit Jeans und Turnschuhen“, blickt der heute 61-Jährige zurück. Deshalb heuerte der Deisenhofener für eine Unteroffiziers-Laufbahn auf dem Fliegerhorst in Leipheim an. Und für Marstaller war das dann alles „wie im Internat der Benediktiner“, das er für seine Entwicklung als „goldene Zeit“ erlebt hatte.

