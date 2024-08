Dillinger VHS-Programm: Von Künstlicher Intelligenz bis zu Kochkursen

Die Volkshochschule (VHS) Dillingen hat ihr neues Herbst-Winter Programm 2024/25 vorgelegt. Die Bürgerinnen und Bürger erwartet laut Mitteilung wieder ein breit gefächertes Angebot an Kursen, Workshops und Veranstaltungen, das sowohl altbewährte Klassiker als auch spannende Neuzugänge umfasst. Mit einem verstärkten Fokus auf aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), neuen attraktiven Koch- und Gesundheitskursen sowie interessanten Exkursionen und Betriebsbesichtigungen trage die Dillinger Volkshochschule weiter zur Bildungsvielfalt in Stadt und Landkreis bei, heißt es in der Mitteilung.

Das neue Programm umfasst – auch dank Unterstützung der vielen Kooperationspartner – eine Reihe neuer Kurse, die auf die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft eingehen. So gibt es etwa mehrere Kurse zum Schlagwort „Künstliche Intelligenz“. Diese richten sich sowohl an Einsteiger als auch an Fortgeschrittene und bieten, wie die VHS informiert, eine fundierte Einführung in die Grundlagen, aber auch praxisnahe Einblicke in die Anwendungsmöglichkeiten von KI im Alltag und Beruf. „Mit den neuen KI-Kursen möchten wir unseren Teilnehmenden die Möglichkeit geben, sich mit einem der zentralen Themen der Zukunft auseinanderzusetzen und wertvolle Kompetenzen zu erwerben“, so die beiden VHS-Leiterinnen Lisa Roßmann und Patricia Tremmel.

Neue Koch- und Gesundheitskurse bei der Dillinger Volkshochschule

Das kulinarische Angebot der VHS Dillingen wird in diesem Herbst-Winter Semester durch mehrere neue Kochkurse bereichert, die sich beispielsweise konkret an Männer richten, oder sich thematisch mit dem Herbst und der Zubereitung von Wildfleisch auseinandersetzen. Auch im Bereich der Gesundheit gibt es spannende Neuzugänge. Neben den laufenden beliebten Yoga-, Achtsamkeits- und Meditationskursen, die den Teilnehmenden helfen, in hektischen Zeiten zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken, wird das Sportangebot in den Schwerpunkten Pilates und Rückenstärkung durch zusätzliche Kurse erweitert.

Wer mit der VHS die nähere und weitere Umgebung erkunden will, findet dazu bei den Tagesfahrten, Exkursionen, Betriebsbesichtigungen und Wanderungen die passende Gelegenheit. Nach längerer Pause ist auch wieder eine zweitägige Entdeckerreise im Frühjahr 2025 nach Leipzig geplant, zu der bereits jetzt eine Anmeldung möglich ist. Nach dem Besuch der Leipziger Buchmesse lernen die Mitreisenden dort auch die Kultur und Geschichte der Stadt näher kennen. Auch die junge VHS erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Neben Musikgarten, Kreativangeboten und Kursen in der Natur wird auch in diesem Bereich das Thema KI aufgegriffen. So können interessierte Kinder beim BayernLab am 3D-Drucker eine Halloweenfigur selbst gestalten und ausdrucken.

Die VHS-Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein runden das Programm ab

Bereits Ende September dürfen sich Freunde und Freundinnen professioneller Fotografie auf die Fotoausstellung der VHS-Fotogruppe im Stadtsaal freuen. In diesem Jahr richtet die Gruppe neben der Ausstellung auch wieder die Bayerische Fotomeisterschaft in Dillingen aus. Kulturell erwarten die Bürgerschaft zwei weitere Highlights: Zum einen mit dem Musikkabarett „Happy Endzeit“ der „Mehlprimeln“ sowie zum anderen mit der Multivisionsshow „Kanada und Alaska“ von Robert Neu, der seine Reise auf dem Yukon eindrucksvoll vom Boot aus bestritt. Auch die drei VHS-Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein runden das bunte Programm mit mehr als 100 neuen und bewährten Angeboten ab.

In der jüngsten Kuratoriumssitzung der VHS Dillingen wies Oberbürgermeister Frank Kunz auf die kontinuierliche Entwicklung der Volkshochschule hin. „Die VHS Dillingen leistet einen unschätzbaren Beitrag zur Bildung in unserer Region. Die steigenden Kursbuchungen sind ein deutlicher Beleg dafür, wie beliebt und notwendig Bildung in unserer Gesellschaft ist“, so Kunz. Mit dem neuen Herbst-Winter-Programm 2024/25 unterstreiche die Volkshochschule Dillingen einmal mehr ihren Anspruch, Bildung für alle zugänglich und zeitgemäß zu gestalten.

Anmeldebeginn bei der VHS Dillingen am 9. September

Das neue Programm gibt es ab sofort im Rathaus Dillingen sowie bei den üblichen Geschäften, Banken und Abholstellen. Anmeldebeginn ist am Montag, 9. September, ab 7.30 Uhr online unter www.vhs-dlg.de, telefonisch unter 09071/54 108 oder -109 sowie schriftlich per E-Mail an vhs@dillingen-donau.de oder mit dem Anmeldeschein. Das neue Semester beginnt am 23. September. (AZ)