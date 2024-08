Ellen Finster führt jetzt die Dilingana-Studienvereinigung

Die Studienvereinigung Dilingana des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums zählt mehr als 2000 Mitglieder. „Sie ist damit wohl eine der größten Vereinigungen ehemaliger Abiturienten in Bayern“, sagt der Zweite Vorsitzende Walter Ansbacher. Inzwischen hat die Dilingana eine neue Führung – und mit Ellen Finster erstmals eine Frau an der Spitze. Sie übernahm in diesen Tagen das Amt von dem früheren Schulleiter Kurt Ritter. „Es fühlt sich gut an“, sagt Ellen Finster, die am Sailer Mitglied der Schulleitung ist. Mit Beate Merkel habe das Dillinger Gymnasium eine Direktorin. Und nun erstmals auch eine Vorsitzende der angegliederten Studienvereinigung.

