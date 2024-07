Schnelle Internetverbindungen für alle Dillinger Haushalte

Dietmar Reile (CSU) brachte mit seiner Frage die Debatte über die Internetversorgung in Dillingen auf den Punkt. „Gibt es nach dem Ausbau Bereiche in Dillingen, die nicht erschlossen sind?“, wollte der Stadtrat in der Sitzung am Montagabend wissen. Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) gab eine klare Antwort. „Nein“, versicherte der Rathauschef. Nach dem Glasfaser-Ausbau, der in Teilen durch die Gigabitrichtlinie der Bundesrepublik gefördert wird, werden alle Dillinger Haushalte bis zum Ende des Jahrzehnts mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit pro Sekunde im Download versorgt sein. Allerdings geschieht dies nicht überall über Glasfaser, sondern auch mithilfe der sogenannten Vectoring-Technologie. Für eine dritte Lösung sorgen die Koaxialkabel des früheren Kabelfernsehens. Kabel Deutschland wurde mittlerweile von Vodafone übernommen.

