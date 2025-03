Dillinger Landrat Müller: Insolvenzantrag „ist alternativlos“

Eine „historische Sitzung“ sei diese Zusammenkunft des Dillinger Kreistags gewesen, darüber sind sich die Kreisräte und Kreisrätinnen am Freitag weitgehend einig. Landrat Markus Müller bezeichnete die Sitzung als „schwierigste seit seinem Amtsantritt“. Dabei hatte es bereits einige schwierige Sitzungen gegeben. Schon kurz nach seiner Wahl zum Landrat mussten Müller und die Kreistagsmitglieder einen Nachtragshaushalt beschließen, um die Kliniken vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Seither wurde im Kreistag immer wieder immer mehr Geld freigegeben, um die Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen am Leben zu halten. Beim Ziel, beide Kliniken im Landkreis zu sichern, waren die Kreisräte auch immer mit ihrem Landkreischef einig. So ist es auch am Freitag. Einen Beschluss mussten die Kreisräte dann allerdings nicht mehr fassen, denn die Überschuldung der Kreiskliniken hatte bereits Fakten geschaffen.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreistag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis