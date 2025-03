Dillinger Basilikaorganist spielt in der Toskana

Eine besondere Nachricht erreichte den Dillinger Basilikaorganisten Axel Flierl bereits im Herbst des vergangenen Jahres. Das Domkapitel und die Dommusik des Erzbistums Pisa luden Flierl offiziell in die Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta ein, um dort im Februar eine der fünf „Vespri d‘organo“ (Orgelvespern) zu spielen, die als neuer Zyklus von Januar bis Mai monatlich an der großen Mascioni-Orgel stattfinden. Der im Jahr 1118 geweihte Dom steht auf der Piazza dei Miracoli (Platz der Wunder) neben dem weltberühmten Campanile („Schiefer Turm von Pisa“) und galt jahrhundertelang als monumentalster Bau der christlichen Geschichte.

Axel Flierl sagte zu, stellte ein für diesen Anlass ausgesuchtes europäisches Programm der drei Orgelnationen Deutschland, Italien und Frankreich zusammen und spielte vor internationalem Publikum Werke von Johann Sebastian Bach (unter anderem Magnificat BWV 733). Die spätromantische Orgelsinfonik war mit Marco Enrico Bossi (Ave Maria, Élévation, Entrée pontificale) zu dessen 100. Geburtsjahr und César Franck (Choral Nr. 3) prominent vertreten.

Icon Vergrößern Bischof Roberto Filippini gratulierte Axel Flierl nach der Orgel-Vesper im Dom zu Pisa. Foto: Opera della Primaziale Pisana Icon Schließen Schließen Bischof Roberto Filippini gratulierte Axel Flierl nach der Orgel-Vesper im Dom zu Pisa. Foto: Opera della Primaziale Pisana

Domkapellmeister Riccardo Donati, der Flierl eingeladen hatte, begeisterte das „leidenschaftliche, expressive Spiel“ seines deutschen Kollegen und der emeritierte Bischof Roberto Filippini, der die Vesper als Domkapitular mit einer eindrucksvollen Predigt eröffnet hatte, gratulierte Flierl herzlich. Der Dillinger Basilikaorganist war angetan von der Atmosphäre. „Ein schönes Format mit geistlicher Betrachtung, Orgelmusik und Psalmgebet am Ende, ganz vergleichbar mit unserer Abendmusik im Advent“, so Flierl. „Insofern sind wir auch in Dillingen mit neuen liturgisch-musikalischen Formen zeitgemäß.“

„Internationale Klangbrücke des Glaubens zwischen Dillingen und Pisa“

Stadtpfarrer Harald Heinrich, der als Domkapitular diese offizielle Reise ermöglicht hat, freut sich über den Erfolg: „Musik kennt von jeher keine Landesgrenzen. Besonders im Heiligen Jahr 2025 entsteht durch die Orgelmusik eine internationale Klangbrücke des Glaubens zwischen den beiden Kirchen Dillingen und Pisa, auf der wir als Pilger der Hoffnung eingeladen sind, zu gehen.“ Auch der Pastoralratsvorsitzende der Pfarreiengemeinschaft Dillingen, Stadtrat Christoph Balzer, zeigt sich stolz, dass „unser rühriger Basilikaorganist den guten Klang der Orgelstadt Dillingen regelmäßig in alle Welt trägt“.