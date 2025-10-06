Dillinger Festakt zum Tag der Deutschen Einheit: „Der Sport als Brücke zwischen Ost und West“

„Der Sport ist nicht nur Bewegung – er ist auch ein Motor für gesellschaftliche Entwicklung.“ Diese Einschätzung von Oberbürgermeister Frank Kunz zog sich wie ein roter Faden durch die Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit im Dillinger Schloss. Der Rathauschef bezeichnete ebenso wie Manuel Knoll, Festakt-Initiator und frisch gewählter JU-Vorsitzender Bayerns, den Sport zudem als „Brücke zwischen Ost und West, Jung und Alt sowie zwischen Herkunft und Zukunft.“ Zuvor hatte Knoll, mit Geburtsjahr 1990 „ein Kind“ der Einheit, davor gewarnt, mit wachsendem Abstand zu dem bedeutenden Datum eine gewisse Leere walten zu lassen. „Wir brauchen eine Neuerzählung, und das könnte der Sport mit seinem Zusammenhalt und Teamgeist leisten“, bat der Höchstädter Landtagsabgeordnete, der trotz seines enormen Arbeitspensums in München seine Jogging-Runden dreht.

Die sportlichen Aktivitäten in den neuen und alten Bundesländern standen daher im Mittelpunkt der Veranstaltung mit prominenten Rednern. Das Motto des von einer siebenköpfigen Abordnung des Musikvereins Donauklang musikalisch beeindruckend begleiteten Abends lautete kurz und bündig: „Deutschland, einig Sportnation“. Doch der fußballbegeisterte Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger und angesichts des Themas sichtlich bewegte Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), Jörg Ammon, waren in ihren Beiträgen zunächst darum bemüht, die zum Teil gravierenden Unterschiede der seinerzeit noch geteilten (Sport-) Nation herauszuarbeiten.

Freudenberger: „Da war auch organisiertes Staatsdoping dabei“

Der ehemalige Landrat von Neu-Ulm, Thorsten Freudenberger, beim Mauerfall gerade mal 17 Jahre jung, verwies auf den professionell betriebenen Sport in der damaligen DDR, der für Propagandazwecke der Führung genutzt worden sei. „Da war auch organisiertes Staatsdoping dabei“, betonte der studierte Lehrer und engagierte Sportbefürworter auch in der Kommunal- und Landespolitik. Der „lange Arm der Diktatur“ habe bis weit in den Westen hinein gewirkt, was man etwa bei dem 1983 vermutlich von der Staatsicherheit fingierten Unfalltod des geflüchteten Defensivfußballers Lutz Eigendorf ablesen könne.

Der Franke Jörg Ammon, der heute einem Verbund aus fast 12.000 Sportvereinen mit bald fünf Millionen Mitgliedern vorsteht, hielt sich nicht lange mit einer Rückschau auf. Umso schärfer ging der 55-Jährige mit den Entwicklungen in der heutigen Zeit ins Gericht. Zwar würden bei den Neumeldungen und dem gesamten Sportbetrieb Steigerungen registriert. „Aber gleichzeitig haben sich unsere Kinder noch nie so wenig bewegt wie gerade“, beschwerte sich der Betriebswirtschaftler, der sich für den Veranstaltungsort – das Finanzamt – ausdrücklich bedankte.

Dort wird gerade mit flotten Sprüchen wie „Was macht eigentlich eine Finanzwirtin? Geld ausschenken?“ um Nachwuchs geworben. Und über den wollte der prominente Sportfunktionär ausführlich sprechen. „Sieben Stunden täglich vor einem Bildschirm: Man läuft Gefahr, im Sitzen groß zu werden“, lautete eine der zahlreichen Warnungen Ammons. So erfreulich die Zunahme bei den Mitgliederzahlen in Sportvereinen erscheinen würde, so entsetzt müsse man über solches in anderer Hinsicht sein: „In der gleichen Zeit ist der Body-Mass-Index im kontinuierlichen Steigflug.“

Vehemente Werbung für die Austragung Olympischer Spiele in Bayern

Die gängige Formel – kurz: BMI – kann auf ein mögliches Übergewicht hindeuten. Dazu schnaufende Kinder beim Treppensteigen und ein bundesdeutsches Sportabzeichen-Regularium, bei dem etwa ein Hundert-Meter-Lauf großzügiger gewertet werde wie vor einem halben Jahrzehnt. „Aber ohne Sport gibt es weder Polizei noch Feuerwehr, er ist Grundlage unserer Sicherheit“, schloss Ammon, der vehement für die Austragung künftiger Olympischer Spiele in Bayern warb.