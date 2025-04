Dillinger Finanzlage: „Wir stehen stabil da“

Die Ganztagsbetreuung der Grundschüler soll nun nicht im einstigen Stadthotel Convikt eingerichtet werden, sondern in einem Anbau an die Grundschule in der Rosenstraße (Vordergrund). Für die Nutzung des Convikts (rechts von der Bildmitte) gibt es seitens des städtischen Kommunalunternehmens erste Überlegungen.

Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen