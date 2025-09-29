Ein Syrgensteiner holt das Hackbrett aus der Stubenmusik-Nische

Seit 2005 musiziert das Orchester „Gelbe Saiten“ im Raum Ulm, Augsburg und Allgäu in einer außergewöhnlichen Orchesterbesetzung mit 20 bis 25 Hackbrettern, drei Gitarren und zwei Kontrabässen. Unter der Leitung von Jörg Lanzinger bekommen Werke aus Filmmusik, Rock, Pop, Jazz, aber auch Klassik und Folklore einen ganz neuen, überraschenden Sound. Zum dritten Mal gibt das Orchester nun ein großes Konzert im Landkreis Dillingen. Zuletzt begeisterten die Musikerinnen und Musiker bei den Kulturtagen im Jahr 2023 – damals mit vorwiegend geistlicher und besinnlicher Musik in der Stiftskirche Medlingen. Bei den Landkreis-Kulturtagen 2025, die am Donnerstag in Holzheim eröffnet werden, stellt das Konzert der „Gelbe Saiten“ am Samstag, 11. Oktober, in Dillingen ein Highlight dar. Allerdings wird es diesmal sicher nicht ruhig und besinnlich, sondern mitunter laut und vor allem rockig. Wie bei den vergangenen Konzerten wird Sängerin Miriam Galonska die Songs und das Orchester mit ihrer wundervollen Stimme unterstützen. Zusätzlich tritt auch der Lauinger Max Manßhardt als Sänger auf.

Wer also denkt, dass man mit einem Hackbrett nur Stubenmusik und weihnachtliches „Es wird scho glei dumpa“ erklingen lassen kann, hat sich gewaltig geirrt. Jörg Lanzinger, Vollblutmusiker, Musiklehrer und Komponist aus Syrgenstein, arbeitet schon seit Jahren ambitioniert daran, das Hackbrett aus seiner Stubenmusik-Nische zu holen und ganz neuen Genres zuzuführen. Angefangen hat er selbst als Autodidakt.

Bereits als Siebenjähriger hat Lanzinger damit begonnen, Zither zu spielen – Gitarre, Kontrabass und das Hackbrett kamen später dazu. Eigentlich wollte Lanzinger sich voll und ganz der Rockmusik verschreiben, doch sein Weg führte ihn nach München an das Richard-Strauß-Konservatorium (inzwischen Hochschule für Musik und Theater München), wo er bei Professor Karl-Heinz Schickhaus, einem der renommiertesten Hackbrett-Kenner, studierte. Hackbrett heißt das Instrument übrigens nur im deutschsprachigen Raum. In Italien ist es als „Salterio“ und in frühen Zeiten unter dem Namen „Dulce Melus“ bekannt. Seine Blütezeit hatte es gegen Ende des 17. Jahrhunderts, vor allem in Italien. Dann hat das Klavier das Hackbrett immer mehr verdrängt.

Inzwischen hat Jörg Lanzinger selbst viele Lehrbücher für das Hackbrett herausgegeben und viele junge und ältere Schüler für das Instrument begeistern können. „Das größte Problem liegt darin, das Hackbrett von seinem Ruf als reines Volksmusikinstrument zu befreien“, sagt Lanzinger und betont: „Das Instrument hat einen so besonderen Klang, dass es ihm nicht gerecht wird, es nur in dieser Schublade zu belassen.“

„Gelbe Saiten“: Musiker aus der ganzen Region

Das Orchester „Gelbe Saiten“ leistet einen großartigen Beitrag dazu. Über 20 Hackbrettspielerinnen und -spieler aus Bayern und Baden-Württemberg – vom Chiemgau, aus dem Allgäu, aus der Region Dillingen und aus dem Ulmer Raum – haben sich in dieser Formation zusammengefunden, um gemeinsam zu musizieren. Gegründet wurde das Orchester aus Anlass der Landesgartenschau in Heidenheim im Jahr 2006. Inzwischen trifft sich das Ensemble ungefähr einmal im Monat zur gemeinsamen Live-Probe. Christine Ramsperger aus Lauingen ist aktives Mitglied der „Gelbe Saiten“ – und das mit Herzblut. „Ich bin megaglücklich darüber, in diesem Orchester mitspielen zu können. Inmitten der anderen Hackbrettspielerinnen und -spieler zu stehen und den Klang zu hören und zu spüren, ist immer wieder ein Erlebnis“, sagt die 48-Jährige, die erst vor wenigen Jahren damit begonnen hat, das Instrument zu erlernen.

Im Dillinger Stadtsaal gibt es „Saitenweise Rock und Pop“

„Saitenweise Rock und Pop“ heißt das aktuelle Programm, das auch am Samstag, 11. Oktober, in Dillingen zur Aufführung kommen wird. Die Rockmusik war, ist und bleibt Jörg Lanzingers große Leidenschaft – und die des Orchesters. Als Sängerin konnte Jörg Lanzinger neben dem Lauinger Sänger und Gitarristen Max Manßhardt wiederum Miriam Galonska gewinnen, die trotz ihrer klassischen Opernausbildung absolut offen auch für „Rock und Pop“ ist: „Ich habe in den letzten beiden Jahren den Crossover-Schritt gewagt und fühle mich inzwischen in den verschiedensten Genres zuhause“, freut sich die vielseitig talentierte Dillinger Profi-Sopranistin. Sie hat sich für das Konzert auch ein paar ausgewählte Songs vom Orchester gewünscht.

Tickets für das „Gelbe Saiten“-Konzert am Samstag, 11. Oktober, 20 Uhr, im Stadtsaal Dillingen (Eintritt 15 Euro/Schüler 8 Euro) gibt es bei Bücher Brenner und im Netz unter kulturundwir.de oder per E-Mail an karten@kulturundwir.de.