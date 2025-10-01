Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen feiern eine Erfolgsgeschichte

Vor 24 Jahren haben Dillingen und Lauingen die gemeinsamen Donau-Stadtwerke gegründet. Das 25. Jubiläum soll im kommenden Jahr mit „einem kleinen Event“ gefeiert werden, kündigte Werkleiter Wolfgang Behringer in der jüngsten Dillinger Stadtratssitzung an. Konkreter wurde er dabei noch nicht. „Es war der richtige Schritt, die beiden Stadtwerke Dillingen und Lauingen zusammenzulegen“, betonte Behringer. Alleine wären die beiden Stadtwerke den Anforderungen des Energiemarkts nicht mehr gewachsen gewesen, erläutert der Werkleiter. Im Jahr 2026 feiern zudem die Stadtwerke Lauingen das 130-jährige Bestehen. Und die Stadtwerke Dillingen gibt es seit mittlerweile 131 Jahren.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Behringer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis