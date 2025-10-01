Icon Menü
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen feiern 2026 ihr 25. Jubiläum

Dillingen/Lauingen

Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen feiern eine Erfolgsgeschichte

Der Zusammenschluss ist 2026 ein Vierteljahrhundert her. DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer kündigt ein kleines Event an. Wo die Stadtwerke heute tätig sind.
Von Berthold Veh
    Die Stadtwerke Dillingen-Lauingen haben für 6,5 Millionen Euro in der Kreisstadt ein neues Wasserwerk gebaut. 2019 wurde es mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Zum 25. Jubiläum im kommenden Jahr soll es ein ähnliches Event geben.
    Die Stadtwerke Dillingen-Lauingen haben für 6,5 Millionen Euro in der Kreisstadt ein neues Wasserwerk gebaut. 2019 wurde es mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Zum 25. Jubiläum im kommenden Jahr soll es ein ähnliches Event geben. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

    Vor 24 Jahren haben Dillingen und Lauingen die gemeinsamen Donau-Stadtwerke gegründet. Das 25. Jubiläum soll im kommenden Jahr mit „einem kleinen Event“ gefeiert werden, kündigte Werkleiter Wolfgang Behringer in der jüngsten Dillinger Stadtratssitzung an. Konkreter wurde er dabei noch nicht. „Es war der richtige Schritt, die beiden Stadtwerke Dillingen und Lauingen zusammenzulegen“, betonte Behringer. Alleine wären die beiden Stadtwerke den Anforderungen des Energiemarkts nicht mehr gewachsen gewesen, erläutert der Werkleiter. Im Jahr 2026 feiern zudem die Stadtwerke Lauingen das 130-jährige Bestehen. Und die Stadtwerke Dillingen gibt es seit mittlerweile 131 Jahren.

