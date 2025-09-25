Icon Menü
Eppisburg: Ortschronist: „Der Ritter von Eppo ist ein Fake“

Eppisburg

Ortschronist: „Der Ritter von Eppo ist ein Fake“

Michael Winkler hat über 40 Jahre recherchiert und nun innerhalb von vier Jahren ein umfassendes Werk über Eppisburg geschrieben. Es enthält so manche Überraschung.
Von Christina Brummer
    Michael Winkler aus Eppisburg hat eine Dorfchronik geschrieben.
    Michael Winkler aus Eppisburg hat eine Dorfchronik geschrieben. Foto: Christina Brummer

    Michael Winkler hat die Einladung zu seiner Buchvorstellung mit seinem Namen und der Bezeichnung „Ortschronist“ signiert. Wenn jemand diesen Titel verdient hat, dann wohl der 75-Jährige, der schon in Schulzeiten anfing, Ereignisse aus dem Dorfleben zu notieren. Nun hat er über 40 Jahre Aufzeichnungen und geschichtliche Erkenntnisse über Eppisburg zusammengetragen. Am Samstag präsentiert er das Ergebnis der Öffentlichkeit. Darin räumt er mit Orts-Mythen und der Mär von der „guten alten Zeit“ auf.

