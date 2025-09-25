Ortschronist: „Der Ritter von Eppo ist ein Fake“

Michael Winkler hat die Einladung zu seiner Buchvorstellung mit seinem Namen und der Bezeichnung „Ortschronist“ signiert. Wenn jemand diesen Titel verdient hat, dann wohl der 75-Jährige, der schon in Schulzeiten anfing, Ereignisse aus dem Dorfleben zu notieren. Nun hat er über 40 Jahre Aufzeichnungen und geschichtliche Erkenntnisse über Eppisburg zusammengetragen. Am Samstag präsentiert er das Ergebnis der Öffentlichkeit. Darin räumt er mit Orts-Mythen und der Mär von der „guten alten Zeit“ auf.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89438 Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Winkler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis