Vermisste Shalomah aus Eppisburg: Kommt der Fall bald vor Gericht?

Plus Aufgetaucht ist die Elfjährige aus Eppisburg zwar bislang nicht, doch es gibt eine neue Wendung in ihrem Fall.

Vor gut zwei Monaten verschwand die elfjährige Shalomah Hennigfeld aus Eppisburg. Dort lebte sie bei ihren Pflegeeltern. Sie war zum Joggen gegangen und kehrte nicht zurück. Es begann eine groß angelegte Suchaktion der Polizei, doch die blieb ohne Ergebnis. Später wurde bekannt, dass die leiblichen Eltern des Mädchens Teil der Sekte „Zwölf Stämme“ sein sollen. Sie hatten nur das Recht, das Mädchen regelmäßig und unter Aufsicht zu treffen. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen, wird überhaupt noch nach dem Mädchen gesucht? Laut dem Pflegevater gibt es eine neue Wendung.