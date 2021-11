Eppisburg

19:30 Uhr

Shalomahs Pflegemutter: "Es ist so, als ob ein eigenes Kind fehlen würde"

Für Kinder eingerichtet: das Anwesen der Familie Strobel in Eppisburg. Dort hatte Shalomah Hennigfeld acht Jahre lang ein Zuhause.

Plus Seit fünf Wochen fehlt die elfjährige Shalomah: Die Eppisburger Pflegemutter Kornelia Strobel spricht über das Verhältnis zu ihrem verschwundenen Pflegekind und dessen leibliche Eltern.

Von Berthold Veh

Fünf Wochen ist es her, dass die elfjährige Shalomah Hennigfeld aus Eppisburg nicht von ihrer Joggingrunde nach Hause zurückkehrte. Von dem verschwundenen Mädchen fehlt nach wie vor jede Spur. Das bestätigt Sprecher Robert Piehler vom Polizeipräsidium Schwaben Nord am Freitag. „Es gibt keine eindeutigen Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens“, sagt Piehler. Die Kriminalpolizei in Dillingen fahnde weiter nach der Elfjährigen.

