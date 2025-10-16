Erneuerbare Energien: Dillingen hat das Zeug zum „Modell-Landkreis“

„Der Landkreis Dillingen ist im Bereich der erneuerbaren Energien sehr gut aufgestellt.“ So das Fazit eines Fachmanns bei der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses des Dillinger Kreistags. Und geht sonnigen Zeiten entgegen, wortwörtlich: Nicht nur, dass im Bereich Fotovoltaik der Schnitt der installierten Leistung pro Einwohner dreimal höher ausfällt als der Bundesdurchschnitt. Der Anteil beim Strom lag rechnerisch bei rund 142 Prozent, im Bereich der Wärme bei 26 Prozent. Zum Vergleich die Bundeszahlen: 52 Prozent am gesamten Stromverbrauch beziehungsweise 18 Prozent an der gesamten Wärmebereitstellung. Meist positive solche Bilanzen konnten bei der jüngsten Beratung des Umweltausschusses im großen Sitzungssaal präsentiert werden.

Zur Zufriedenheit sicher auch vom Versammlungsleiter. Landrat Markus Müller mochte sich zwar erfreut zeigen, fügte dem stolzen Zahlenwerk aber auch ein forderndes „Weitermachen, so“ hinzu. Die Klimaneutralität zumindest in manchen Bereichen könnte mit einem Anteil von 95 Prozent schon jetzt die eigentlich für 2040 in Bayern vorgegebene Marke erreicht werden.

So voll des Lobes gab sich Hans-Jörg Barth vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu über die ermittelten Zahlen der einst beschlossenen Umsetzung der Klimastrategie, dass es dem Chef des Landratsamtes zu viel des Guten war. Der Experte hatte über den Fortschritt und die Ergebnisse des internen Audits, also einer umfassenden Überprüfung, zu berichten. Hintergrund ist die Teilnahme am sogenannten „European Energy Award“, einem Management- und Zertifizierungsprogramm für die Energie- und Klimaschutzpolitik auf kommunaler Ebene. Bewertet wird dabei etwa, wie weit man dem Ziel einer Treibhausgasneutralität nahegekommen war. Wie beim Wettkampfsport kann die jeweilige Leistung, will heißen der Umsetzungsgrad, entsprechend „honoriert“ beziehungsweise gewertet werden.

Der Landkreis Dillingen steht kurz vor der „Gold“-Auszeichnung

Mit einem Anteil von knapp 71 Prozent an den Erneuerbaren Energien sei der Landkreis im Hinblick auf die „Gold“-Auszeichnung (Award) mit einem Wert in Höhe von 75 Prozent glänzend positioniert. „Damit sind Sie mit Abstand einer der Besten in Bayern“, betonte Barth und verwies zudem auf energieeffizient-betriebene Liegenschaften des Kreises, zum Beispiel Schwimmhallen und Schulen. Mit Ausnahme der Windenergie hob der Fachmann aus Kempten auch „die ausgewogene Mischung, den Energiemix aus Wasserkraft, Solar, Biomasse und Wind hervor. „Eine beinahe ideale Konstellation, nur das Windpotenzial müsste noch mehr ausgeschöpft werden. Dann habe man das Zeug zu einem „Modell-Landkreis“ mit Vorbildwirkung für andere.

Der insgesamt hohe Eigenverbrauch bei den Erneuerbaren könne als gutes Zeichen gewertet werden. Selbst in Sachen Kommunikation sparte der Bereichsleiter des Energie- und Umweltzentrums kaum mit Lob: „Was Sie da veranstalten und sonst machen, etwa den Energiekompass, gibt es nicht so oft in Bayern – ich weiß das, weil ich viel im Land herumkomme.“ Der zufrieden wirkende Landrat fügte hinzu, dass in den vergangenen Jahren „für unser Ziel viel getan“ worden sei. Aber mit dem Begriff Modell-Landkreis tat sich Markus Müller sichtlich schwer.

Erleichtert haben dürfte ihn der kurze Vortrag von Christian Weber, der nicht in seiner Funktion als Lutzinger Bürgermeister, sondern als Wirtschaftsförderer beim Landratsamt das Wort ergriff. Der Freistaat bezuschusse die Teilnahme des Landkreises Dillingen am Award-Programm mit einer Förderquote von 90 Prozent. Wichtig sei, zu bedenken, dass es auf Klimaneutralität ausgerichtet sei. Dabei folgt die Region dem Bestreben des Freistaats, bis zum Jahr 2040 so weit zu sein. Bei der Diskussion, die schon ein bisschen noch während der Vorträge auch von Ludwig Biller und Claus Elbert vom Landratsamt einsetzte, ging es der Vermutung vom Landrat zufolge schon sehr um eine energiepolitische Debatte. Denn es kam die Atomkraft genauso dran wie Wind- und Sonnenkraft.

Kreisrätin Annett Jung warnt vor einem „Zupflastern“ landwirtschaftlicher Flächen

Beim Thema PV vermisste etwa Bund-Naturschutz-Kreisvorsitzender Dieter Leippert die Ausrüstungsmöglichkeiten beim Supermarkt im Ort. „Warum werden immer nur in der Natur draußen Flächen gesucht?“ Kreisrat Peter Kappatsch (AfD) zog angesichts manches Stromüberschusses die Notwendigkeiten beim Zubau von Windkraftanlagen in Zweifel. Rätin Annett Jung (CSU) bat, die Flächenverteilung ohne jede Ideologie anzugehen und warnte von einem „Zupflastern“ landwirtschaftlicher Flächen. Der Landrat riet dagegen, den „Landkreisbürgern dafür zu danken, dass sie sich so viele Gedanken über die Energie-Autarkie“ machen würden.