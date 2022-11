Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Der Landkreis Dillingen erreicht seine Klimaziele nicht

Plus Der CO₂-Ausstoß im Landkreis sinkt nicht so schnell, wie er sollte. Und auch im Energiebereich könnte die Bilanz besser sein. Welche Pozentiale gibt es noch?

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Der Landkreis Dillingen erreicht seine aktuellen CO ₂ -Ziele nicht. Der Ausstoß des klimaschädlichen Gases ist zwischen 2016 und 2021 zwar gesunken, allerdings nicht so stark wie eigentlich geplant. 0,9 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid wurde in der Region jedes Jahr ausgestoßen, geplant waren 1,6 Prozent. Und jetzt mussten die Ziele zusätzlich verschärft werden. Der Landkreis will deshalb reagieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen