In Lauingen geht es wieder um die Riesenwurst

Das Blunzensieden in Lauingen ist ein Dauerbrenner im Fasching: Norbert Ruchti von der Fanfare Brass Band Lauingen freute sich am Samstag über zahlreiche Zuschauer an der Segré-Promenade und die sofortige Moderations-Zusage von Bürgermeisterin Katja Müller. Bei gutem Wetter und angenehmen zehn Grad plus wurde zum 22. Mal das Fastnachts-Schauspiel aufgeführt.

Die Fanfare Brass Band führte den Umzug an. Foto: Harald Paul

Bei dieser legendären Sage geht es um eine Riesenblutwurst, die einst die Lauinger Metzger fabriziert hatten. Zum Kochen konnten sie allerdings kein passendes Behältnis. Ein Lauinger Ratsherr hatte schließlich die glorreiche Idee, den Blunzen in die wallende, dampfende Flut der Donau zu hängen.

Und so karrten die Lauinger Metzger motiviert die Wurst zur Donaubrücke. Leider bekamen die Faiminger davon etwas mit und beschlossen, die Riesenwurst zu stehlen.

Am Ende gibt es viel Applaus für die Aufführung der Sage

Alljährlich wird diese lustige Sage in Wort und Bild von Schelmbräu Lauingen, dem Winzerverein Lauingen und dem Bürgerverein Staufen nachgespielt. Die Seebühne unter der Stadtmauer ist dabei Mittelpunkt des Spektakels. Ein dampfender Ofen und ein Holzgerüst, an dem der leckere Blunzen baumelte, gehören dazu.

Die Faiminger stehlen den Blunzen. Foto: Harald Paul

Die verkleideten Metzger, historisch gekleidete Bürger, Ratsherren und nicht zuletzt die Räuber aus Faimingen rücken bei dem Spiel in den Fokus. Die zahlreichen Besucher und Besucherinnen spendeten am Ende reichlich Applaus für die ansprechende Vorführung.