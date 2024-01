Der Blunzen wird wieder in Lauingen gesiedet

Die Fanfare Brass Band präsentiert am Samstag wieder ihr beliebtes Spiel um die Lauinger Sage. Ein Detail wird diesmal aber anders sein.

"Hängt die Wurst in die wallende Flut!", heißt es am Wochenende wieder auf der Lauinger Donaubrücke. Denn am Samstag werden die Lauinger Metzger wieder ihren Blunzen über der Donau kochen. 40 engagierte Mitwirkende von Fanfare Brass Band, Spassclub und Schelmbräu spielen wieder die legendäre Sage nach. "Erst in Wort, dann im Bild", verspricht Norbert Ruchti von der Fanfare Brass Band, der den Nachmittag organisiert. Denn Bürgermeisterin Katja Müller wird die Blunzensieden-Sage erst vorlesen. Dann schreiten die Akteure zur Tat.

Der Ablauf hat sich in den vergangenen 16 Jahren bewährt: Nach der "Schlachtung" des Stofftier-Schweinchens wollen die Lauinger Metzger ihren Riesenblunzen kochen - doch weit und breit ist kein Topf zu finden, der groß genug wäre. Also, so die Sage, kam einem Ratsherren die großartige Idee, man könne die Blutwurst zum Sieden einfach über die schäumende Donau hängen. Die bösen Faiminger Nachbarn hatten aber davon erfahren und schlichen sich an, um den Riesenblunzen zu stehlen. Nach dem Spiel, das erst auf der Seebühne, dann auf der Donaubrücke stattfindet, wandert der Festzug in den Speisesaal des Albertus-Gymnasiums. Und dort wartet dann auch eine Neuerung beim diesjährigen Blunzensieden.

Ruchti sagt: "Ich bin da kein Alleinunterhalter"

Ruchti sagt: "Wir wollen die Veranstaltung etwas aufpeppen." Deshalb tritt beim Schlachtfest im AGL nach dem Spiel die Musikgruppe "Original Bayerische Schwaben" aus Burgau auf und verbreitet mit ihrer Musik gute Stimmung. Im Speisesaal sei es zwar etwas enger, dafür aber heimeliger, sagt Straub. Deshalb tritt das Trio dort auf.

Zum 17. Mal findet das Blunzensieden bereits statt, immer organisiert von Norbert Ruchti. "Als Rentner hab' ich halt Zeit", sagt er und lacht. Aber: "Ich bin da kein Alleinunterhalter." Ohne seine vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter würde das alles nicht funktionieren. Ruchti gehe es aber vor allem darum, die zur Tradition gewordene Veranstaltung am Leben zu halten, die er und Helmut Straub vor vielen Jahren ins Leben gerufen haben. Und: Für seinen Verein, die Fanfare Brass Band, die auch für den musikalischen Rahmen des Spiels sorgt, sei es eine gute Reklame. Die Erfahrung aus vergangenem Jahr zeigt: Das Blunzensieden ist ein Zuschauermagnet. Dass im vergangenen Jahr so viele Menschen da waren, habe ihn selbst überrascht. Woran das lag? Vielleicht an Corona, vielleicht werde das Blunzensieden auch bekannter. "Oder es liegt daran, dass es sowas sonst nirgendwo gibt", sagt Ruchti.

Los geht es am Samstag, 3. Februar, um 15 Uhr an der Seebühne an der Segrépromenade.

