Mozarts Requiem wird in Dillingen zu einer ergreifenden musikalischen Inszenierung

Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag, Totensonntag: Der November ist traditionell der Monat des Totengedenkens. Und so fügte sich das letzte der diesjährigen Basilikakonzerte sehr passend in die Jahreszeit: Im Mittelpunkt stand Wolfgang Amadeus Mozarts „Requiem“, ein Spitzenwerk katholischer Totenliturgie für Soli, Chor und Orchester aus der Zeit der Wiener Klassik. Unter der Leitung von Axel Flierl gestalteten der Basilikachor, die Bayerische Kammerphilharmonie sowie die Profi-Solisten Johanna Zimmer (Sopran), Simone Werner (Mezzosopran), Robert Sellier (Tenor) und Raphael Sigling (Bassbariton) am Samstag in der Basilika St. Peter eine bewegende Konzertstunde.

