Zum Amtsantritt geht es für Dieter Nägele aufs Straßenfest in Echenbrunn

Am Sonntag beginnt offiziell die Amtszeit des neuen Gundelfinger Bürgermeisters. Wie Dieter Nägele in sein Bürgermeisteramt startet und welche Themen ihn schon jetzt beschäftigen.

Am 26. März hat sich Dieter Nägele in der Stichwahl um das Gundelfinger Bürgermeisteramt gegen Manuel Bahmann durchgesetzt. Am kommenden Sonntag, 18. Juni, endet nun ganz offiziell die Amtszeit von Bürgermeisterin Miriam Gruß, die das Amt sechs Jahre lang bekleidete, und Nägele übernimmt die Amtsgeschäfte. Eine etwas seltsame Zeit sei diese dreimonatige Übergangsphase zwischen Stichwahl und Amtsantritt gewesen, sagt Nägele im Rückblick. Noch bis vergangenen Freitag war er als Geschäftsstellenleiter der VG Wertingen voll im Einsatz. Vor dem offiziellen Amtsantritt in Gundelfingen hatte er nun eine Woche frei. Doch anstatt am Gardasee fand man den künftigen Bürgermeister der Gärtnerstadt diese Woche schon immer wieder mal im Gundelfinger Rathaus. Nachdem sich die bisherige Bürgermeisterin Miriam Gruß seit einiger Zeit im Krankenstand befindet, hat Nägele schon vor seinem offiziellen Amtsantritt einige Termine übernommen. So gab es diese Woche unter anderem etwa ein Gespräch zur offenen Ganztagsschule, eine Vorbesprechung zu seiner ersten Stadtratssitzung am 22. Juni und ein Treffen mit den Sachgebietsleitern und dem Zweiten Bürgermeister.

Ein Ständchen für den neuen Gundelfinger Bürgermeister

Seinen ersten offiziellen Auftritt wird Nägele am Sonntagnachmittag beim traditionellen Straßenfest in Echenbrunn haben. Am Vormittag wird es im Anschluss an den Gottesdienst zudem ein Ständchen von der Gundelfinger Stadtkapelle für den neuen Gundelfinger Bürgermeister geben. Weitere Überraschungen sind in Planung, die Verantwortlichen halten sich dazu allerdings noch bedeckt. Am Montagmorgen nimmt Nägele dann um 8 Uhr im Rathaus seine Amtsgeschäfte auf. "Da werde ich dann erst mal in die EDV eingewiesen, mache eine Runde durchs Haus und besuche die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen." Nägele ist froh, dass es nun endlich offiziell losgeht und freut sich vor allem darauf, zu Beginn erst einmal die Mitarbeiter kennenzulernen. "Nicht nur im Rathaus, sondern auch im Bauhof, der Kläranlage oder der Bücherei."

Der Sommerurlaub muss für Dieter Nägele noch warten

Am Montagmittag steht dann das erste Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat und dem Zweiten Bürgermeister Roman Schnalzger an, bei dem es um die erste Stadtratssitzung unter der Führung des neuen Rathauschefs gehen wird. Nach der anstrengenden Wahlkampfzeit und der Übergabe seiner Aufgabe in der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen ein bisschen am Strand ausspannen, das wird es für Dieter Nägele und seine Familie in den kommenden Wochen nicht geben. Er will sich in der Gärtnerstadt zunächst voll in seine Amtsgeschäfte stürzen. "Und dann machen wir, in Absprache mit dem Zweiten Bürgermeister, vielleicht im August ein bisschen Urlaub."

