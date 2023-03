Gundelfingen

Dieter Nägele ist Gundelfingens neuer Bürgermeister

Die Stichwahl in Gundelfingen hat Dieter Nägele (Mitte) gewonnen. Seine Frau Melanie und seine zwei Töchter Sophia und Johanna freuten sich mit ihm. Bürgermeisterin Miriam Gruß und FW-Abgeordneter Fabian Mering gratulierten Nägele.

Plus Der VG-Geschäftsstellenleiter in Wertingen hat mit 62,8 Prozent der Stimmen die Stichwahl gewonnen. Konkurrent Manuel Bahmann zeigt sich als fairer Verlierer. So lief der Wahlabend.

Als alle Stimmen ausgezählt sind, schallt ein lautes "Bravo" durch den Sitzungsaal des Gundelfinger Rathauses, Beifall brandet auf. Der neue Bürgermeister in Gundelfingen Dieter Nägele grinst in die Runde und wackelt mit den Augenbrauen. Der 54-Jährige hat mit 62,8 Prozent der Stimmen die Stichwahl gegen den CSU-Kandidaten Manuel Bahmann (37,2 Prozent) gewonnen. Nägele wirkt gefasst, hatten doch viele damit gerechnet, dass er seinen Vorsprung auf Bahmann aus dem ersten Wahlgang weiter ausbauen kann. Diese Vermutung ist um 18.31 Uhr zur Realität geworden.

Einer der ersten Gratulanten ist seine Frau Melanie Nägele, die ihren Mann schwungvoll küsst. Auch Konkurrent Bahmann spricht Nägele seine Glückwünsche aus. Er wünscht ihm viel Erfolg, gutes Gelingen und ein gutes Händchen für Gundelfingen. Nägele ergreift selbst das Wort: "Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben, die auf mich zukommen." Er bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern, die für ihn gestimmt haben, aber auch für den fairen Wahlkampf mit den anderen Kandidaten. Positiv sieht er auch die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl von zumindest 52 Prozent, da er Bedenken gehabt hatte, dass diese noch geringer ausfalle.

