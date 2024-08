Ein Ansturm auf die Führung bei Grünbeck in Höchstädt

Dass ein großes Interesse bei unseren Lesern und Leserinnen bestehen dürfte, einen Blick in die neuen Hallen bei der Firma Grünbeck zu werfen, war unserer Redaktion klar. Mit einem solchen Aufkommen an Anmeldungen haben aber auch wir nicht gerechnet. Die freien Plätze für die Führung am 4. September, die unsere Redaktion in Zusammenarbeit mit dem Höchstädter Unternehmen anbietet, waren im Nu belegt. Deshalb die Bitte: Schicken Sie bitte keine weiteren Mails an unsere Redaktion.

Die Teilnehmenden für die Führung in Höchstädt werden benachrichtigt

Wer teilnehmen kann, wird von uns per E-Mail benachrichtigt. Wir richten uns dabei nach dem Eingang der Anmeldungen. Wer zu spät dran war, braucht sich dennoch nicht zu grämen. Noch im September bietet die Grünbeck Wasseraufbereitung einen Tag der offenen Tür an.

100 Millionen Euro sollen bis ins Jahr 2040 investiert werden

Die Firma Grünbeck ist Anbieter für Produkte und Verfahrenstechniken für die Wasseraufbereitung und auf diesem Gebiet ein absoluter Spezialist. 1949 wurde das Unternehmen von Josef Grünbeck in Höchstädt gegründet, heute arbeiten rund 700 Menschen für die Firma mit einem Jahresumsatz von circa 150 Millionen Euro. Bis ins Jahr 2040 sollen etwa 100 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktions-, Logistik- und Bürogebäude fließen.