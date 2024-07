Wie die Firma Grünbeck weltweit für reines Wasser sorgt

Wasserstoff, der Energieträger der Zukunft. Er soll Koks in Stahlwerken ersetzen. Lkw antreiben. In Gaskraftwerken zum Einsatz kommen. Die Bundesregierung plant dafür ein großes Wasserstoff-Kernnetz. Erzeugt werden soll er mit grünem Strom – aus Wasser. Es ist eine große Vision für eine klimafreundliche Zukunft. Ein Unternehmen aus unserer Region spielt dabei eine Schlüsselrolle. Das Unternehmen Grünbeck aus Höchstädt im Kreis Dillingen. Denn für die Produktion von Wasserstoff muss das Wasser sehr rein sein. Ultrarein.

„Es darf kein Salz, kein Kalk im Wasser sein, kein Magnesium, Kalium, Chlorid. Das Wasser muss frei von Ionen sein, da sonst der elektrochemische Prozess gestört wird“, erläutert Günter Stoll, langjähriger Geschäftsführer von Grünbeck, während er vor einer der Anlagen zur Wasseraufbereitung steht. Diese wird später in eine Anlage zur Wasserstoff-Erzeugung eingebaut – einen Elektrolyseur, groß wie ein Hochsee-Container. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einem Großauftrag für über 60 Elektrolyseure. „Leider kommen davon nur drei in Deutschland zum Einsatz“, fügt Stoll an – und man hört darin seine Zuneigung zum Standort Deutschland heraus. Grünbeck beschäftigt in unserer Region rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zusammen mit Vertragspartnern kommt die Firma auf 1200 Beschäftigte. Die Produktion in Höchstädt wächst über die Jahrzehnte kontinuierlich. Dies hat auch mit der besonderen Geschichte und Struktur des Unternehmens zu tun, das die Mitarbeiter am Erfolg beteiligt.

Mit nur 40 Mark Startkapital gründete Josef Grünbeck das Unternehmen am 1. September 1949. Vertrieben aus dem Sudentenland machte sich der damals 23-Jährige in seiner neuen Heimat Höchstadt mit einer Handelsvertretung für technische Geräte zur Wasseraufbereitung selbstständig, seine Frau Loni wird ebenfalls zur Stütze im Unternehmen. Industrie und Gewerbe brauchen damals schon Enthärtungsanlagen gegen Kalk. Der Durchbruch kommt zwischen 1961 und 1969: Um Rohre zu schützen, geben die Anlagen teilweise Phosphate und Silikate ab. Als erstes Unternehmen bringt Grünbeck eine geprüfte Dosieranlage auf den Markt, die hilft, die strengen Vorgaben der neuen Trinkwasserverordnung einzuhalten. Das Gerät erobert den Markt. Es folgt eine rasante Expansion, ein schwäbisches Wirtschaftswunder.

Josef und Loni Grünbeck legen das Fundament

Josef und Loni Grünbeck aber denken über die Gegenwart hinaus. Josef Grünbeck zieht 1983 für die FDP in den Bundestag ein. Bereits davor hat er begonnen, Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen. Da dem Ehepaar leibliche Kinder fehlen, wappnen sie das Unternehmen 2010 mit einer besonderen Struktur für die Zukunft. Eine Stiftung – die Loni und Josef Grünbeck-Stiftung – wird gegründet, sie hält 50,2 Prozent der Anteile an der Firma. Die Satzung legt fest, dass das Unternehmen weder verkauft noch umbenannt werden darf und an den Standort Höchstadt gebunden ist. „Wir sind dem Ehepaar Grünbeck dankbar für das Erbe, das sie uns hinterlassen haben“, sagt Stoll. Wenn heuer das 75-jährige Bestehen gefeiert wird, findet dies an einem Standort statt, der sich rasant modernisiert.

Icon Vergrößern Das Unternehmen Grünbeck beschäftigt in unserer Region rund 700 Menschen. Kennzeichen ist die grüne Farbe an Häusern und den Produkten. Foto: Michael Kerler Icon Schließen Schließen Das Unternehmen Grünbeck beschäftigt in unserer Region rund 700 Menschen. Kennzeichen ist die grüne Farbe an Häusern und den Produkten. Foto: Michael Kerler

Das Unternehmen erschließt sich heute neue Märkte wie die Elektrolyse, ältere Gebäude werden durch neue nach modernen Energiestandards ersetzt. Eben hat Grünbeck die Genehmigung für eine 5000 Quadratmeter große Produktionshalle erhalten. Ein neues Wareneingangslager mit ebenfalls 5000 Quadratmetern ist bereits 2023 in Betrieb gegangen. Die Hallen für den Versand und die Flüssigkeiten-Abfüllstation sind Neubauten. „In den letzten drei Jahren haben wir 30 Millionen Euro am Standort investiert, insgesamt sollen es über 100 Millionen Euro sein“, erklärt Stoll. Ein Glücksfall war, dass ein benachbartes Sägewerk schloss und Grundstücke gekauft werden konnten. Dabei kennt Stoll die Risiken der Expansion – hohe Schulden und Zinslasten. „Wir halten es deshalb eher wie die schwäbische Hausfrau. Wir passen auf, dass wir uns nicht überschulden und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit der gebotenen Vorsicht vorgehen“, sagt der Chef des größten Arbeitsgebers vor Ort.

Klassisches Produkt: Filter und Enthärtungsanlagen in der Haustechnik

Sauberes Wasser ist in vielen Lebensmittel-Betrieben wichtig, in Molkereien, Brauereien, aber auch in Krankenhäusern oder Schwimmbädern. Die Wasseraufbereitungsanlagen von Grünbeck können hier meterhoch sein, die Behälter leuchten im typischen Grünbeck-Grün. In vielen Ländern sorgt das Unternehmen für sauberes Trinkwasser, zum Beispiel in Kuba, wo der Grundwasserspiegel fällt und nachströmendes Meerwasser das Wasser zu versalzen droht. Auch nach Naturkatastrophen zum Beispiel in Haiti hat Grünbeck-Technik schon geholfen.

Icon Vergrößern Grünbeck-Filteranlagen können auch meterhohe Dimensionen erreichen. Sie kommen beispielsweise in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz, erklärt Geschäftsführer Günter Stoll. Foto: Michael Kerler Icon Schließen Schließen Grünbeck-Filteranlagen können auch meterhohe Dimensionen erreichen. Sie kommen beispielsweise in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz, erklärt Geschäftsführer Günter Stoll. Foto: Michael Kerler

Die klassischen Produkte sind aber Wasserfilter und Enthärtungsanlagen in der Haustechnik. Rund 120.000 Filter und 40.000 Enthärtungsanlagen baut Grünbeck pro Jahr. Die Fortentwicklung ist hier wichtig, auch, um gegenüber der Konkurrenz bestehen zu können. Eine gemeinsame KI-gestützte Datenauswertung zusammen mit Wissenschaftlern der Uni Nürnberg hat Anhaltspunkte für Verbesserungen gegeben. „Wir haben den Salzverbrauch reduziert und die Leistung verbessert“, sagt Stoll über die neueste Geräte-Generation. „Die Montage ist einfacher geworden, Handwerker sollen leichter mit unserem Produkt zurechtkommen.“ Bei solchen Entwicklungen hilft es, wenn der Chef ein Mann der Praxis ist.

Innovationen für Wohnmobile und den Outdoor-Bereich

Günter Stoll, 62, stammt aus Donauwörth, machte eine Lehre zum Gas- und Wasserinstallateur, arbeitete zwei Jahre auf dem Bau, studierte dann Maschinenbau in München – mit einem Nebenjob als Hausmeister. Inzwischen ist er seit 30 Jahren bei Grünbeck, davon 24 Jahre als Geschäftsführer und wohnt aus Überzeugung auf dem Land. Mit seiner Erfahrung als Ingenieur und Mittelständler macht er sich seine eigenen Gedanken über die Regierung und den Kurs der Wirtschaftspolitik. Die Energiewende ist gut und recht, wo aber sollen die fehlenden Terawattstunden herkommen, um Energiebedarf zu decken? Kann man so viele Windräder aufstellen? „Mit der fehlenden Fachkompetenz der links-grünen Bundesregierung habe ich mich schon abgefunden“, sagt er direkt. Seine Lösung: Nicht auf Regierung verlassen, „hilf Dir selbst“.

Icon Vergrößern Grünbeck hat zuletzt massiv im neue Gebäude investiert. Foto: Michael Kerler Icon Schließen Schließen Grünbeck hat zuletzt massiv im neue Gebäude investiert. Foto: Michael Kerler

Zu den Innovationen zählen Filter für den Campingbereich, hier gibt es eine Kooperation mit einem Wohnmobilhersteller. Der kleinste Filter passt ein eine Feldflasche und kann ab dem kommenden Jahr von Outdoor-Begeisterten zum Wandern, Mountainbiken, Zelten mitgenommen werden. Unter anderem für das Produkt „youvy“ hat Grünbeck den Sänger Jan Delay als Markenbotschafter gewonnen.

75 Jahre Grünbeck: Stiftung sieht Produktion allein in Höchstädt vor

Kann man diese Produkte gewinnbringend in Deutschland produzieren? Es bleibt Grünbeck nichts anderes übrig. „Unsere Satzung definiert klar, dass wir nur hier in Höchstädt produzieren“, sagt Stoll. „Wir brauchen den Standort Deutschland, um hochqualitative Produkte zu fertigen. Hier sind die Kompetenzen da“, sagt er. Und die höheren Löhne? „Dafür brauchen wir die richtigen Ingenieure, um die Produktion so zu gestalten, dass man auch mit höheren Löhnen wettbewerbsfähig produzieren kann“, ist Stoll überzeugt. „Man muss sich an neue Fertigungsverfahren heranwagen.“ Dass die Mitarbeiter beteiligt sind, scheint Grünbeck gutzutun. Die stille Beteiligung sieht einen Anteil am Unternehmensgewinn vor – bis zu 1440 Euro im Jahr, steuer- und sozialversicherungsfrei. Durch eine aktive Beteiligung erwirbt man einen Teil am Unternehmen. Derzeit gibt es rund 140 Gesellschafter. Grünbeck, so viel kann verraten werden, will diese Beteiligung künftig erleichtern.

Am 21. September lädt Grünbeck zum Tag der offenen Tür. Es wird ein Feiertag für das 75-jährige Bestehen. In Übermut scheint man trotzdem nicht zu verfallen. „Manchmal sind wir vorsichtiger, manchmal optimistischer. Auch wir müssen an einigen Stellschrauben drehen“, sagt Stoll. „Aber an unserem Wachstumskurs halten wir fest.“