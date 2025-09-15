Höchstädter Stadtlauf: Wenigstens schneller als die Nordic-Walking-Truppe

Die Einladung von Fabian Weiß, dem Hauptorganisator des Höchstädter Stadtlaufs, ist herzlich. „Es wäre uns eine große Ehre, Sie begrüßen zu dürfen“, heißt es in der E-Mail des WV-Vorsitzenden. Und so schlage ich schließlich die Befürchtung in den Wind, dass ich mich bei diesem sportlichen Wettbewerb auf dem Höchstädter Herbstmarkt zum Affen machen könnte. Ist ja auch die Heimatstadt, und unsere Zeitung sollte ohnehin von dem Event berichten. Also lautete die Devise für unsere Redaktion: zuerst mitlaufen, hinterher schreiben.

Für Erwachsene sind Distanzen von fünf und zehn Kilometern im Angebot. Was tun? Die Zahl von Laufversuchen in diesem Jahr kann ich an den Fingern einer Hand abzählen. Deshalb nur nicht dem Größenwahn erliegen: Fünf Kilometer nahezu aus dem Stand sind allemal ausreichend. Noch kurz das Aufwärm-Programm mit den Sportlerinnen von Ellas Kangoo-Club, und dann geht's vom Marktplatz weg raus auf die Strecke. Natürlich kommt es zum beliebten Anfänger-Fehler: Man läuft schneller als man eigentlich kann. Aber die Feuerwehrgruppe schlägt nun mal ein schnelles Tempo an.

Aufgeben wäre eine Blamage

Die Folge ist klar: Eigentlich reicht's nach 500 Metern schon. Und nach eineinhalb Kilometern hätte ich an diesem Tag bestimmt aufgegeben. Da gibt es aber zwei gewichtige Gründe, die mich dazu bewegen, die Flinte nicht ins Korn zu werfen. Erstens wird die Startnummer 133 wieder im Ziel erwartet, und es wäre einfach eine Blamage für mich, aufzugeben. Zweitens bewegt sich am Ende des Fünf-Kilometer-Felds eine kleine, top-motivierte Nordic-Walking-Gruppe, die richtig aufs Tempo drückt. Und von dieser wackeren Truppe will ich mich als Jogger nicht überholen lassen.

Freundlicher Empfang und eine Medaille

Abgesehen von einem jungen Ministranten, laufe ich schließlich als letzter Läufer im Ziel ein. Allerdings in bester Begleitung einer jüngeren Athletin, mit der es – von individueller Laufgeschwindigkeit bis zu Gesundheitsthemen – viele interessante Themen zu besprechen gibt. Ich freue mich am Ende über den freundlichen Empfang im Ziel und die Medaille, die mir Fabian Weiß überreicht. Und am meisten darüber, wenigstens die Nordic-Walkerinnen auf Distanz gehalten zu haben.