Irrwitzige Western-Parodie sorgt für Tohuwabohu in „Fairtradehausen“

Man hätte es auch als versteckte Werbung interpretieren können, als unsere Zeitung am Freitag auf ihrer Titelseite die Cartwright-Familie aus der Bonanza-Serie abbildete. Denn nur wenige Stunden später schenkte Little Joe als Barmann im überfüllten Ponderosa-Saloon von „Fairtradehausen“ die härtesten Getränke an die wildesten „Staubmäntel“, die buntesten Federschmuckträger und die heißesten Tänzerinnen des wildesten Westen aller Zeiten aus. Auf der Bühne floss der Whiskey in Strömen und das Publikum im aufgeheizten Zuschauerraum hielt durch Genuss von Williams und Ramazotti schluckkräftig mit.

