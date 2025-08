Italienische Nächte: Frische Focaccia und romantisches Gondelfahren in Gundelfingen

Ein Hauch von Venedig lag am Samstagabend über der Bleiche: Die italienisch-venezianische Nacht lockte hunderte Besucherinnen und Besucher an das Ufer der Brenz. Veranstaltet vom Historischen Bürgerverein Gundelfingen in Kooperation mit Hander Events, verwandelte sich das Gelände in ein stimmungsvolles italienisches Fest.

Pizza, Pasta und mehr bei den italienisch-venezianischen Nächten in Gundelfingen

Kulinarisch war für alles gesorgt – Pizza, Pasta und original italienische Spezialitäten brachte mediterranen Genuss nach Gundelfingen. Der Duft frisch gebackener Focaccia mischte sich mit Klängen italienischer Musik und lachenden Stimmen unter freiem Himmel.

Gondelfahren ist nicht nur in Venedig, sondern auch in Gundelfingen möglich. Foto: Andre Kiener

Als die Dunkelheit hereinbrach, begann der wohl magischste Teil des Abends: Die Brenz wurde zur Bühne für eindrucksvolle Wasserspiele, untermalt von bengalischer Beleuchtung, die das Flussufer in warmes Licht tauchte. Ein Highlight des Abends waren die „Lichtgestalten“ auf Stelzen – geheimnisvoll funkelnde Figuren, die wie aus einer anderen Welt durch die Menge schwebten und Jung wie Alt in Staunen versetzten.

49 Bilder Zwischen flackernden Lichtern und venezianischen Masken verwandelte sich Gundelfingen zur italienischen Nacht in eine kleine Lagunenstadt.

„Wir wollten ein Fest schaffen, das alle Sinne anspricht – und die Atmosphäre Italiens nach Gundelfingen bringt“, erklärte Eugen Hander. Das Fazit der Gäste: ein gelungener Sommerabend mit südlichem Flair.