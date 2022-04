Landkreis Dillingen

So wichtig ist der Pfarrgemeinderat für Gemeinde und Pfarrer

Die größte Beteiligung bei der Wahl des Pfarrgemeinderats gab es in der Pfarrei St. Oswald in Oberglauheim. Dort wählten 62,7 Prozent der Stimmberechtigten das Gremium, das in der Seelsorge eine wichtige Stütze ist.

Plus Die Pfarrgemeinderäte sind im Kreis Dillingen gewählt. Mit einer Wahlbeteiligung von 62,7 Prozent liegt Oberglauheim im gesamten Bistum Augsburg mit an der Spitze. Dafür gibt es einen Grund.

Von Berthold Veh

In den fast 1000 katholischen Pfarrgemeinden der Diözese Augsburg sind im März die neuen Pfarrgemeinderäte gewählt worden. Und im Kreis Dillingen liegen jetzt die Ergebnisse aus allen 68 Pfarreien (von 72), in denen abgestimmt wurde, vor. Spitzenreiter bei der Wahlbeteiligung ist Oberglauheim. 101 von 161 Wahlberechtigten der Pfarrgemeinde St. Oswald, die zur Pfarreiengemeinschaft Höchstädt gehört, haben ihre Stimme abgegeben, das sind 62,7 Prozent. Dass dies an der Beliebtheit des Höchstädter Stadtpfarrers liegen könnte, weist Daniel Ertl zurück. „Das liegt meines Erachtens an der allgemeinen Briefwahl, die wir jetzt schon zum zweiten Mal durchgeführt haben“, teilt Stadtpfarrer Ertl auf Anfrage unserer Redaktion mit.

