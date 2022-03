Finningen/Höchstädt

11:40 Uhr

Kirche: Umbruch in der Pfarrei Finningen sorgt für Ärger und Frust

St. Johannes in Oberfinningen.

Plus Weil Pfarrer Leszek Wira in den Ruhestand geschickt worden sei, legen alle Mitglieder der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates ihre Ämter nieder. Es gibt eine Zusammenlegung.

Von Simone Fritzmeier

Leszek Wira ist eine Institution in Finningen. Seit vielen Jahren ist er dort Pfarrer und Ansprechpartner für die Gläubigen der Pfarrei. Nun geht er in den Ruhestand. Das ist aber nicht die einzige Veränderung. Mit ihm geht nicht nur eine Pfarrer-Ära in Finningen zu Ende, sondern auch die Eigenständigkeit einer Pfarrei.

